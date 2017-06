Regionalsport See Ost Regionale Reiter springen an der Spitze

Oberschwäbische Springmeisterschaften des RV Oberschwaben. Pfingstturnier in Weingarten lockt mit großem Reitsport.

Reiten: Schafft diesen Parcours überhaupt ein Reiter fehlerfrei? Bei den ersten Teilnehmern im Rupert-Bauhofer-Gedächtnispreis am Montag in Weingarten klapperten die Stangen. Erst kurz vor der Pause schaffte Maximilian Schöpf auf seinem Cassato den ersten fehlerfreien Umlauf in diesem M-Springen. Schließlich qualifizierten sich trotz teilweise heftiger Regenschauer und einem entsprechend schweren Boden fünf Reiter fehlerfrei für die Siegerrunde. Den verkürzten Stechparcours bewältigten dann nur noch zwei Paare ohne Fehler. Unschlagbar schnell galoppierte Vanessa Ott (RK Schmalegg) auf ihrer 14-jährigen Stute Quattros Donna ins Ziel. Zweite wurde Stefanie Metzler (Meckenbeuren-Madenreute) vor Ralf Köberle (Aulendorf) und Maximilian Schöpf (Fronhofen). Meike Rösch vom gastgebenden RV Oberschwaben sicherte sich Platz fünf. Über eine Grüne Schleife in dieser schweren Prüfung durfte sich Sebastian Morgenstern vom RuFV Weiler freuen. Vier Tage spannender Springsport hatten viele Zuschauer zum traditionellen Pfingstturnier nach Weingarten gelockt. Vanessa Ott hatte schon beim offenen M-Springen am Sonntag bewiesen, dass sie auch bei professioneller Konkurrenz unschlagbar schnell ist. Sie gewann souverän vor Constantin Sorg, Ralf Köberle und Marc Bauhofer.

Im geschlossenen M-Springen setzte Jürgen Engenhart auf seinem neunjährigen Holsteiner New Quidams Hope seine Siegesserie in den M-Springen fort und gewann wie zuvor schon in Leutkirch und Singen unangefochten. Damit gewann der Reiter vom RuFV Weiler in dieser Saison jedes M-Springen, das er ritt. In Weingarten erkämpfte sich am Sonntag Yvonne Ott im M-Springen den zweiten und Meike Rösch den sechsten Platz.

Kräftig angefeuert wurden die Lokalmatadore am Pfingstwochenende auch in den L-Springen. Die Parcoursbauer Michael Voss und Karl-Heinz-Wiedemann sorgten in allen Prüfungen für einen interessanten Kurs. Bei jeder fehlerfreien Runde applaudierten die Zuschauer begeistert. Adrijana Bruncic führte gleich bei drei der fünf L-Springen die Ehrenrunde an. Sie gewann auf Sharm El Sheikh am Samstag die erste Abteilung des Zwei-Phasen-L, sicherte sich am Sonntag den Sieg im Stil L und gewann am Montag das L-Springen mit Siegerrunde vor Selina Hellmann (RuFV Krumbach). Hubertus von Dewitz, Vorstand des Krumbacher Vereins, sicherte sich auf Samira Platz fünf in dieser Prüfung. Auf seiner Stute Sera gewann er am Sonntag das L-Springen vor Carina Traut aus Neuravensburg, Anika und Yvonne Ott (Schmalegg) und Selina Hellmann (Krumbach).

Zuschauermagnet war am Samstag auch das Zwei-Phasen-L-Springen mit 56 Startern. Anika Ott wurde auf Visacard Zweite in der ersten Abteilung und auf Quattros Girl gewann sie die zweite Abteilung. Meike Rösch und Yvonne Ott ritten auf Platz zwei und drei der zweiten Abteilung. Carina Hennemann aus Baindt kam mit null Fehlern in beiden Phasen auf Platz vier. Über Platzierungen im Zwei-Phasen-Springen freuten sich außerdem Markus Roth (Fronhofen), Tobias Mayer (Schmalegg), Janina Oswald und Alexander Wahl (RV Oberschwaben) sowie Katharina Schell (RuFV Weiler).

Die A-Springen waren fest in der Hand der Reiter aus der Region. Beim Punktespringen hingen Sieg oder Niederlage vom Joker, einem luftig gebauten Steilsprung mit Wassergraben und üppiger Blumendekoration ab. Bei dieser Prüfung setzten sich die Reiter des RV Oberschwaben klar an die Spitze. Sechs der elf platzierten Reiter kamen von diesem Verein. Vier bekamen gleich bei drei A-Springen eine Schleife. Melanie Bürck gewann das Punkte-A, sicherte sich beim Idealzeit-A Rang zwei und kam beim Stilspringen A** auf Platz drei. Vereinskameradin Sophia Schneider kam mit Ashley beim Idealzeit-A auf Platz drei, beim Punkte-A auf Platz sechs und beim Stilspringen A** auf Platz sieben. Lars Franke gewann das Zwei-Phasen-A** in der ersten Abteilung, wurde Dritter im Punkte-A und vierter im Idealzeit-A. Sabrina Schmid (RuFV Krumbach) erkämpfte sich auf ihrem Q-Tipp Platz drei im Stilspringen A** und wurde außerdem Vierte im Punkte-A und Siebte im Idealzeit-A.

RFV Ailingen

Stil-A**: 2. Franziska Fürst. – Punkte-A: 11. Nadine Sortino.

RFV Tettnang

Stil-A**: 2. Stefan Hutter. – Punkte-A: 6. Mara Berndt.

RFV Krumbach

Punkte-A: 3. Anja Lange-Weishaupt.

RV Meckenbeuren-Madenreute

Idealzeit A: 5. Patricia Fessler. – Zwei-Phasen-A: 4. Patricia Fessler. – E-Springen: 6. Philipp Finkbeiner.