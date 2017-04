Regionalsport See Ost Ravensburger müssen sich "um 180 Grad drehen"

FV Ravensburg gastiert am Karsamstag in Oberachern. Zuletzt drei Niederlagen in der Fußball-Oberliga. Der Verein plant im Hintergrund die Zukunft.

Fußball-Oberliga:SV Oberachern – FV Ravensburg (heute, 15.30 Uhr). – Der FV Ravensburg plant derzeit den Bau eines Sportzentrums an der bestehenden Tribüne im Wiesental (wir berichteten). In nicht allzu ferner Zukunft soll auch der Aufstieg in die Regionalliga gelingen. Große Ziele, für deren Umsetzung der Verein recht klare Vorstellungen hat. „Wir wollen nicht nur teure Stars kaufen, sondern auf regionale Jugendspieler setzen. Dafür sollen unsere Jugendmannschaften von der C- bis zur A-Jugend in der Oberliga spielen“, sagte der neue Pressesprecher Gerd Högerle bei einem Pressetermin am Dienstag. Allerdings: Der A-Jugend droht der Abstieg in die Verbandsstaffel, die B-Jugend spielt ohnehin nur in der Verbandsstaffel.

Dass der Aufstieg in die Regionalliga mit der ersten Mannschaft allein mit Eigengewächsen nicht möglich ist, erfährt der FV Ravensburg in dieser Saison zum wiederholten Mal. Bis zum möglichen Aufstieg in die Regionalliga wird aller Voraussicht nach noch einige Zeit vergehen. Ohne den einen oder anderen höherklassigen Spielern scheint dieses Vorhaben ausgeschlossen. Die aktuellen Hoffnungen ruhen auf dem neuerlichen Gewinn des wfv-Pokals, am 26. April steigt das Halbfinale gegen Regionalligist Stuttgarter Kickers.

„Wir sind nicht der Favorit, sondern Außenseiter“, schiebt Högerle übertriebenen Erwartungen einen Riegel vor. Manchmal komme es ihm so vor, als würden manche Leute – aufgrund der vielen überraschenden Siege gegen höherklassige Teams in der Vergangenheit – solch ein Weiterkommen als selbstverständlich ansehen. Dennoch: „Ein erneuter Pokalsieg würde natürlich helfen“, sagt der 1. Vorsitzende Roland Reischmann. „Drei Mal hintereinander im Halbfinale – wir sind schon stolz.“ Gelingt die Titelverteidigung, gäbe das eine erneute „Aufbruchstimmung“, glaubt Högerle. Drei Endspielteilnahmen in Folge schaffte zuletzt der heutige Zweitligist 1. FC Heidenheim.

FVR ist noch nicht sicher gerettet

Die nächste sportliche Aufgabe steht jedoch in der Oberliga beim vom Abstieg bedrohten SV Oberachern an. Ganz sicher gerettet ist der FV Ravensburg noch nicht. Trainer Wolfram Eitel sagt aber: „Wir schauen nicht auf die Tabelle, sondern auf Oberachern. Der Blick auf die Tabelle hilft uns nicht dabei, in Oberachern drei Punkte zu holen.“ Um dies zu schaffen, müsse sich seine Mannschaft im Vergleich zur Niederlage gegen Spielberg „um 180 Grad drehen. Nach der Trainingswoche glaube ich aber, dass die Jungs das beherzigen.“

In erster Linie fordert der Trainer „mehr Stabilität. Wir haben in den vergangenen drei Oberligaspielen sieben Gegentore kassiert, das ist deutlich zu viel.“ Dabei möchte Wolfram Eitel die Schuld keineswegs nur auf Torspieler und Verteidiger schieben. „Die Gesamt-Defensivleistung muss besser werden“, erklärt der Ravensburger Coach. Beim Gegner sieht er den Druck des Gewinnen-müssen. Seine Mannschaft soll „aus einer gesicherten Defensive“ agieren. Marcel Fetscher wird wegen eines Kreuzbandrisses ein halbes Jahr ausfallen, Harun Toprak war unter der Woche krank. Sein Einsatz entscheidet sich kurzfristig.