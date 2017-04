Ravensburg Ravensburg verliert in Balingen

Schwache erste Halbzeit des FV Ravensburg. Balingen zieht in der Tabelle auf vier Punkte davon.

Fußball-Oberliga:TSG Balingen – FV Ravensburg 3:2 (2:0). – Der FV Ravensburg hat das Flutlichtspiel bei der TSG Balingen gestern Abend mit 2:3 verloren. In der Tabelle dürften die Oberschwaben, die als Fünfter nun vier Zähler hinter der TSG liegen, am Wochenende noch ein oder zwei Plätze einbüßen.

Ravensburgs Trainer Wolfram Eitel stellte seine Mannschaft im Vergleich zur Heimniederlage gegen Pforzheim auf mehreren Positionen um. Anstelle von Haris Mesic stand Kevin Kraus zwischen den Pfosten, den gesperrten Moritz Jeggle ersetzte Daniel Hörtkorn. Jona Boneberger und Harun Toprak nahmen zunächst auf der Bank Platz, für sie begannen Thomas Zimmermann und Felix Widmann. Und den Platz des kranken Rahman Soyudogru im Sturm neben Steffen Wohlfarth nahm Alexander Klotz ein.

Beide Teams begannen das Spiel verhalten und waren auf Fehlervermeidung aus. In den ersten 20 Minuten gab es hüben wie drüben einige Halbchancen, richtig brenzlig wurde es aber kaum. Der FV Ravensburg hatte optisch etwas mehr vom Spiel, doch TSG Balingen setzte auf Konter. In der 22. Minute brachte Nils Schuon die Gastgeber in Führung: Ravensburg schafft es nicht, einen Eckball aus der Gefahrenzone zu bringen und Schuon zieht von der Strafraumgrenze ab. Kraus, ehemaliger Spieler der TSG Balingen, ist zwar mit den Fingerspitzen dran, kann das 1:0 aber nicht verhindern.

Nur wenige Minuten später bot sich Thomas Zimmermann die Chance zum Ausgleich, doch TSG-Torspieler Julian Hauser reagierte glänzend. Die Gäste erhöhten die Schlagzahl, mussten aber (38.) vor der Pause den nächsten Nackenschlag verkraften. Einen Schuss von Marc Pettenkofer fälschte Sebastian Mähr unglücklich und unhaltbar für Kraus zum 0:2 aus Ravensburger Sicht ab. Ravensburgs 2. Vorsitzender Peter Mörth sah eine „total verschlafene erste Halbzeit“ seiner Mannschaft.

Das sollte sich nach der Pause ändern. „Mehr Tempo, Druck und Wille“ erkannte der Sportliche Leiter und sah ein deutliches Übergewicht des FV Ravensburg. Während Thomas Zimmermann noch an der Latte scheiterte, köpfte Daniel Hörtkorn in der 58. Minute einen Eckball von Robert Henning in die Maschen. Ravensburg zeigte nun sein besseres Gesicht, musste aber stets auf der Hut bei Kontern der TSG Balingen sein. Vier Minuten nach dem Anschlusstreffer stellte Balingens Torjäger Patrick Lauble nach einem Fehlpass von Sebastian Mähr den Zwei-Tore-Abstand wieder her.

Der FVR gab sich nicht auf, versuchte noch einmal alles und hatte einige Schussgelegenheiten. Jona Boneberger gelang (85.) nach Hörtkorn-Vorlage der neuerliche Anschlusstreffer. Beim 3:2 für die Hausherren blieb es aber. Balingen feierte damit eine gelungene Generalprobe für das Pokal-Viertelfinale gegen Reutlingen am Mittwoch. Der FV Ravensburg muss am Dienstag mit zwei Niederlagen im Rücken die schwierige Aufgabe beim SGV Freiberg angehen. – Tore: 1:0 (22.) Schuon, 2:0 (38./Eigentor) Mähr, 2:1 (58.) Hörtkorn, 3:1 (62.) Lauble, 3:2 (85.) Boneberger. – Schiedsrichter: Andreas Rinderknecht (Ergenzingen). – Zuschauer: 800.

FV Ravensburg: Kraus, Henning, Mähr, Altmann, Fiesel, Widmann (59. Toprak), Hörtkorn, Reiner (46. Fetscher), Zimmermann, Wohlfarth (75. Gruler), Klotz (68. Boneberger).