Ravensburg Towerstars vor ganz wichtigen Aufgaben

Mit Dresden und Kassel sind am Wochenende erneut zwei direkte Konkurrenten um die direkte Qualifikation fürs Viertelfinale in der Eishockey-DEL-2 vor der Brust der Oberschwaben.

Eishockey-DEL-2: Eislöwen Dresden – Ravensburg Towerstars (heute, 19.30 Uhr). – Schon ziemlich weit ist die Saison fortgeschritten. In knapp sieben Wochen steht fest, von welchen Positionen aus die 14 Klubs um die Meisterschaft oder gegen den Abstieg kämpfen. Aus Sicht der Ravensburg Towerstars stehen nun zwei ganz wichtige Spiele auf dem Wochenendplan. Erneut geht es gegen Konkurrenten im heißen Kampf um die direkte Qualifikation für die Viertelfinal-Play-offs. Schon der Auftakt heute hat es wahrlich in sich. Das Team von Trainer Toni Krinner trifft auf die drittplatzierten Eislöwen. Mit punktuellen Verstärkungen und einem sowohl defensiv wie offensiv ausgeglichenen Kader zählten die Dresdner zu den Mitfavoriten um die Meisterschaft. Diesem Anspruch wurden sie in den Hinspielen gegen die Towerstars gerecht. Mit 5:2 behielten sie in eigener Halle genauso die Oberhand, wie beim 3:2 Mitte Dezember in Ravensburg. Dresden hat ein Spiel mehr als die Towerstars absolviert, sechs Punkte beträgt der Abstand zwischen beiden Klubs. Dass da die Punkte heute enorm viel Wert haben, versteht sich von selbst.

Ravensburg Towerstars – Kassel Huskies (Sonntag, 18.30 Uhr, Eisstadion). – Das gilt auch für das nächste Heimspiel gegen den DEL-2-Meister und erneuten Titelaspiranten. Gegen die Nordhessen sollte ein Spiel vor einer sicherlich stattlichen Zuschauerkulisse genauso garantiert sein, wie eine ordentliche Portion Emotion auf dem Eis. Das unterstrichen die fünf Halbfinalspiele der vergangenen Saison, aber auch die Hinspiele in dieser Runde. Mit Emotion allein können die Towerstars keine Punkte kaufen. Tore müssen her, und davon gab es zuletzt nicht allzu viele zu bejubeln. „Da muss mehr kommen, das ist uns allen klar“, sagt Trainer Toni Krinner und fordert Tempo, Druck und Entschlossenheit von seinem Team ein. „Für Tore braucht man Selbstvertrauen – und das kann man sich nicht mal so kurz an der Tanke holen, sondern muss hart erkämpft werden“, weiß der Coach. Auch wenn es vergangenes Wochenende gerade einmal zu zwei Treffern aus dem Spiel heraus reichte, ganz schwarz will der Cheftrainer die offensive Lage nicht sehen. „Gegen Garmisch hatten wir gut gespielt und bekamen unsere Chancen. Sorgen würde mich nur machen, wenn wir keine mehr hätten.“

Keine Rolle bei der Torejagd wird mindestens in den nächsten zwei Spielen Brian Roloff spielen. Der 30-jährige US-Amerikaner musste schon vergangenen Freitag nach einem Drittel abbrechen. Eine schmerzhafte Sehnenentzündung am Fuß. „Es ist enttäuschend und frustrierend zugleich“, sagte der Stürmer geknickt. „Jetzt hoffe ich, dass diese zwei Wochen Pause einen positiven Effekt auslösen und ich dem Team in der so wichtigen Saisonphase bald wieder helfen kann.“ Ohne Roloff und obwohl noch nicht klar ist, ob Augsburg die Förderlizenzspieler Simon Sezemsky und Hans Detsch abgeben wird, können die Towerstars mit drei Verteidigungs- und vier Sturmreihen auflaufen.

Tickets für das Schlagerspiel gegen Kassel gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Fanshop in der Marktstraße 41 in Ravensburg, als print@home unter www.reservix.de sowie an der Abendkasse. Beide Spiele werden live unter www.sprade.tv zu sehen sein.