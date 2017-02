Ravensburg Towerstars und Fans gehen es gemeinsam an

Trotz der langen Verletztenliste aufopferungsvoll gekämpft und vier wichtige Punkte am Wochenende in der Eishockey-DEL-2 geholt. Rennen um Platz sechs wieder offen. Aussprache der Klubführung, Mannschaft und den Fans sorgt für Aufbruchstimmung.

Eishockey-DEL-2: Nach drei Wochen zäher Flaute herrschte am Sonntagabend im Lager der Ravensburger Towerstars endlich wieder zufriedene Stimmung. Das lag aber nicht nur am hart umkämpften Sieg beim Tabellenletzten und der doch erfreulichen Wochenendausbeute von vier Punkten. Es gab gleich eine ganze Reihe von positiven Aspekten.

Trotz ellenlanger Ausfallliste mit sechs Stammspielern bot das Team von Trainer Toni Krinner einen beherzten Kampf. Diese Tugend imponierte den Zuschauern und Fans so sehr, dass es trotz dritter Heimniederlage in Folge am Freitag gegen den Tabellenzweiten Frankfurt stehende Ovationen für den nach regulärer Spielzeit errungenen Punkt gab. Dass sich schon während des Spiels die tolle Stimmung und Unterstützung von den Rängen aufs Geschehen auf dem Eis übertrug, hatte aber auch einen besonderen Hintergrund. Vergangene Woche hatten sich Klubführung, Vertreter der Mannschaft sowie der 12-köpfige Fanrat zu einer Aussprache getroffen. Keiner der Beteiligten scheute sich vor Selbstkritik und am Ende stand das Fazit, dass das Miteinander der bessere Weg ist, als „Draufhauen“ in unzufriedenen Zeiten. Das Ergebnis des Treffens spiegelte eine im Fanblock gezeigte Spruchband-Choreo: „Alle gemeinsam – Keiner allein“ war zu lesen.

Das Erfreuliche: Von diesem Motto haben sich die Mannschaft und die anderen Tribünenränge anstecken lassen. Trainer Toni Krinner, der vorletzte Woche selbst versucht hatte, die Sitzplatz-Zuschauer hinter der Spielerbank für mehr Stimmung zu animieren, war begeistert. „Auch wenn wir gegen Frankfurt nur einen Punkt gewonnen haben, das war ein Sieg für die Jungs und die Fans.“ Dass sich mit Stephan Vogt sogar ein derzeit verletzter Spieler mitten in den dicht gedrängten Stehplatz-Fanblock gestellt hatte, förderte zudem das neue Gemeinschaftsgefühl. „Ich wollte ein Zeichen setzen, da Mannschaft und Fans die in diesem Jahr besonders hart zu erreichenden Ziele nur gemeinsam erreichen können“, sagte Vogt, der aufgrund eines Innenband-Anrisses im Knie wohl noch bis Ende der Hauptrunde ausfällt.

Apropos Ziel: Primär steht für die Towerstars das Erreichen des Viertelfinales auf der Liste. Und das können sie nach den vier Punkten am vergangenen Wochenende und der Schützenhilfe anderer Klubs sogar wieder aus eigener Kraft schaffen. Zwar müssen die Oberschwaben weiterhin die Play-down-Zone im Auge behalten, die jetzt vier Punkte entfernt ist. Aber auf Platz sechs, über den sie sich direkt fürs Viertelfinale qualifizieren würde, sind es nur noch zwei Punkte.

Besonders reizvoll ist dieser Abstand vor dem Hintergrund, dass Kaufbeuren bereits ein Spiel mehr absolviert hat und die Towerstars am Freitag zu Gast im Allgäu sind. Das nächste Derby gegen einen Konkurrenten um Platz sechs steigt dann nächsten Dienstag in Freiburg, dazwischen ist das Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellenvorletzten Heilbronn. In dem sollten die Towerstars natürlich keinen Punkt abgeben. Es bleibt also spannend für die Towerstars, die nach der Aufbruchstimmung mit neuem Selbstbewusstsein mental gefestigter die schweren Aufgaben angehen können also noch eine Woche zuvor.