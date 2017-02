Ravensburg Towerstars rackern sich zum Auswärtssieg

Trotz sechs Ausfällen kann Ravensburg das Eishockey-DEL-2-Spiel in Crimmitschau zum 4:3 drehen. Viele Strafzeiten lassen den Sieger aber bis zu Schlussminute offen.

Eishockey-DEL-2: Eispiraten Crimmitschau – Ravensburg Towerstars 3:4 (1:0, 1:3,1:1). – Die Begegnung beim Tabellenschlusslicht gingen die Towerstars zielstrebig an. Sofort ging es mit viel Tempo Richtung gegnerisches Tor und nach knapp drei Minuten hatte Daniel Schwamberger die Riesenchance auf die Führung. Völlig freistehend drückte er die Scheibe ins quasi leere Tor. Allerdings hatte der Puck die Linie nicht vollständig überschritten, bevor er ins Spiel zurückrutschte. Erst nach Sichtung des Videobeweises hatte Hauptschiedsrichter Mischa Apel formelle Klarheit. Die Oberschwaben drückten weiter aufs Tempo, erst in der sechsten Minute tauchten die Eispiraten mit Valerij Gurts erstmals gefährlich vor dem Ravensburger Tor auf. Eine halbe Minute später die Führung für die Gastgeber, die kurioserweise weder bei der Entstehung noch beim Torschuss an der Scheibe waren. Towerstars-Torhüter Langmann hatte bei einer angezeigten Strafzeit gegen Crimmitschau sein Tor gegen einen sechsten Feldspieler verlassen, als Vincenz Mayer ein Rückpass an die Blaue Linie verunglückte und der Puck ins leere Ravensburger Tor rutschte. „So etwas habe ich in meiner Laufbahn noch nie erlebt“, schüttelte Trainer Toni Krinner den Kopf. Der Schwung war jetzt erst einmal dahin, und hätte sich der Hautschiedsrichter nach zögerlichem Protest von Langmann das vermeintliche 2:0 der Eispiraten nicht nochmal auf Video angeschaut, die Oberschwaben wären mit einem 0:2 in die erste Pause gegangen.

Nachdem die Oberschwaben die knifflige Unterzahlsituation zu Beginn des Mitteldrittels schadlos überstanden hatten, markierte Ivan Rachunek nach schöner Vorarbeit von Vincenz Mayer das 1:1. Diesmal nutzten die Towerstars den Vorteil einer angezeigten Strafzeit. Die Freude bei den 20 mitgereisten Fans währte allerdings nur vier Minuten, denn Ravensburg leistete sich eine ganze Reihe von Strafzeiten, nicht alle in größter Not gezogen. Die Eispiraten nahmen diesen Umstand gerne an, und gerade als Kilian Keller von der Strafbank zurückeilte, besorgte Martin Bartek frei am rechten Pfosten das 2:1 für die Westsachsen. Doch die Towerstars reagierten, drückten beherzt mit aggressivem Vorchecking auf den Ausgleich. Der gelang Adam Lapsansky, als zwei Crimmitschauer auf der Strafbank saßen. 24 Sekunden später vollendete Jesse Mychan ein Solo während der zweiten, weiterlaufenden Strafe und die Towerstars hatten das Spiel gedreht. Kurz vor der Pause ließen die Hausherren allerdings in Überzahl eine Riesenchance auf das 3:3 aus.

Nach zwei im Schlussabschnitt gespielten Minuten sollten sich die Towerstars mit dem vierten Treffer für das beherzte Vorchecking belohnen. Ivan Rachunek nahm nach kurzem Antritt Maß und donnerte die Scheibe vom linken Bullykreis aus zum 4:2 ins rechte Kreuzeck. Von einer Vorentscheidung konnte aber noch keine Rede sein. In der 51. Minute wurde das Team von Toni Krinner erneut für ein Foul zunächst mit zwei Minuten, dann mit dem 3:4 bestraft.

Am Ende brachte die Towerstars den knappen und wichtigen Sieg dann doch über die Zeit. Trainer Toni Krinner konnte zufrieden sein. „Das waren heute ganz wichtige Punkte für uns, die mit diesem dezimierten Kader gerne mitnehmen“, resümierte der Towerstars-Coach. – Tore: 1:0 (06:29) Pozivil (5:6), 1:1 (22.10) Rachunek (Mayer), 2:1 (26:54) Bartek (Pohl, Lee, 5:4), 2:2 (31.59) Lapsansky (Mayer, Rachunek, 5:3), 2:3 (32.23) Mychan (Brandl, Schlager, 5:4), 2:4 (41.52) Rachunek, 3:4 (50:38) Bartek (Lee, Olleff, 5:4). – Strafzeiten: Crimmitschau 10, Towerstars 20.