Ravensburg Towerstars: mit Vollgas gegen Kaufbeuren

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – ESV Kaufbeuren (Freitag, 18.30 Uhr). – (end) Seit die Schwenninger Wild Wings in der DEL wirken, haben die Buron Joker die Rolle des Lokalrivalen: Volle Stadien, heiße Stimmung auf den Rängen und auf dem Eis. In der Regel waren die Spielverläufe ein Leckerbissen. Aber dieses Derby ist anders gelagert als die vergangenen.

Statt im Tabellenkeller spielen die Allgäuer selbstbewusst um die direkte Play-off-Qualifikation. Für Towerstars-Verteidiger Philipp dePaly ist das Auftreten seines Heimatklubs keine Überraschung. „Da wird gut gearbeitet, zudem sind die Kaufbeurer in dieser Saison vom Verletzungspech verschont geblieben“, sagt der 23-Jährige, der sich auf das Treffen mit den einstigen Kollegen besonders freut, für sich und seine Kollegen einen Weg zum Erfolg sieht: „Wir müssen in jeder Phase Vollgas geben.“ Da die Towerstars personell aus dem Vollen schöpfen können, sie es sich am Dienstag leisten konnten, die Augsburger Förderlizenzspieler Sezemsky und Detsch für einen Oberligaeinsatz zum Kooperationspartner Sonthofen zu schicken, sollte die Physis nicht entscheiden. Vielmehr dürften Disziplin und nicht zuletzt eine effektive Chancenverwertung ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Mit Stefan Vajs hat Kaufbeuren einen der besten Torhüter der Liga. Nicht zuletzt er trägt großen Anteil daran, dass die Buron Joker im Kampf um die ersten sechs Plätze ein Wörtchen mitreden. Die oberschwäbischen Eishockeyfans dürfen sich auf ein packendes Derby freuen und zugleich hoffen, dass es bei der Fanparty danach im Stadionrestaurant Grund zum Feiern gibt.

Dort werden die letztmals getragenen Weihnachtstrikots versteigert. Tickets gibt es im Vorverkauf bei den Geschäftsstellen des SÜDKURIER, den VVK-Partnern von Reservix, im Fanshop und wohl ein begrenztes Kontingent an der Abendkasse. Infos darüber gibt es am Spieltag unter www.towerstars.de. Zudem wird das Spiel auf www.sprade.tv übertagen.