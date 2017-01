Ravensburg Towerstars lassen zwei wichtige Punkte liegen

Ravensburg gibt Spiel nach früher 2:0 Führung aus der Hand. Entscheidung fiel in der dritten Minute der Overtime.

Eishockey, DEL-2: Starbulls Rosenheim – Ravensburg Towerstars 4:3 n.V. (0:2, 3:1, 0:0). – Dieses Duell erlebte einen fulminanten, aber zugleich tragischen Start. 78 Sekunden waren gespielt, als Rosenheims Peter Lindlbauer einen Check gegen Towerstars Goldhelm Mathieu Tousignant fuhr. In der ganzen Halle sollte das Krachen zu hören sein. Rund fünf Minuten lang lagen sie regungslos auf dem Eis. Nach bangen Minuten konnte zumindest Tousignant von Kollegen gestützt und ging mit klaren Anzeigen einer Gehirnerschütterung vom Eis. Noch böser hatte es jedoch Lindlbauer erwischt, der auf einer Tage in eine Klinik verbrachte werden musste. Der Rosenheimer dürfte kaum mitbekommen haben, dass er für den Check eine 5 plus Spieldauerstrafe kassierte. Die Gastgeber zeigten sich geschockt, die Towerstars eher abgebrüht. Nach nur 50 Sekunden hatten sie den numerischen Vorteil gleich zweimal genutzt und Norman Hauner, sowie Max Brandl brachten die Towerstars mit 2:0 in Front. Mit diesem Vorsprung kontrollierten sie das Startdrittel klar, allerdings kam Rosenheim in der Schlussphase mehrfach zu guten Chancen und Towerstars-Torhüter Jimmy Hertel stand im Brennpunkt.

Dass die gastgebenden Starbulls noch vehementer auf den Anschlusstreffer drängen würden, war keine Überraschung. Doch die Towerstars Defensive stand solide in der eigenen Zone und vorne wurden die Chancen weiterhin konsequent genutzt. Als in 25. Minute Starbulls Torhüter Timo Herden einen Schuss von Vincenz Mayer nach links abprallen ließ, staubte Ivan Rachunek eiskalt zum 0:3 ab. Unverständlicherweise sollte die Souveränität im Spiel der Towerstars schon nach dem direkten Anspielbully dramatisch bröckeln. Nur 22 Sekunden nach dem eigenen Treffer ließ man auf der halblinken Seite Cameron Burt viel zu viel Platz und der traf platziert zum 1:3-Anschlusstreffer. Der sollte die Hausherren auch mit Unterstützung des Heimpublikums erst so richtig in Spiel bringen. Knapp vier Minuten später ließ Hertel einen verdeckten Schlenzer vor dem Torraum liegen, Kronthaler stocherte die Scheibe anschließend zum 2:3 über die Linie. Dass die Towerstars jetzt unter Druck waren, zeigte sich auch, als Simon Sezemsky eine Strafzeit wegen Haltens kassierte. Die fällige Überzahl nutzte McNeely abgezockt zum 3:3-Ausgleich. Innerhalb von nur sechs Minuten hatten die Towerstars also eine Drei-Tore Vorsprung über Bord geworfen.

Zwar kamen die Towerstars in der Startphase des Schlussabschnitts endlich wieder selbst zu guten Möglichkeiten, allerdings brachten sie sich durch Strafzeiten und zu weit aufgerückter Abwehr vielfach in Gefahr. Das Spiel wurde jetzt mit „offenem Visier“ geführt, beide Teams spürten, wie wichtig der nächste Treffer sein würde. Doch bis zur Schlusssirene sollten keine weiteren Treffer fallen, es ging in die Verlängerung. Hier war nach zwei Minuten und zehn Sekunden Schluss, als der Nachschuss Rosenheims Wenzel vor die Füße viel und den Towerstars damit nur ein magerer Punkt blieb.

- Tore: 0:1 (1.50) (5:4) Hauner (Rachunek, Lapsansky), 0:2 (2.08) (5:4) Brandl (Mychan), 0:3 (24.14) Rachunek (Mayer, Schwamberger), 1:3 (24.36) Burt (Edfelder, Gottwald), 2:3 (28.56) Kronthaler (Classen, Wenzel), 3:3 (32.50) (5:4) McNeely (Vollmayer), 4:3 (62.09) Wenzel.

- Strafminuten: Rosenheim 2 + 25 Lindlbauer, Towerstars 10.

– Zuschauer: 2010.