Ravensburg Towerstars kassieren viele einfache Gegentreffer

Towerstars können sich nur wenig gegen Niederlage wehren. Kassel im Abschluss konsequent und defensiv kompakt beim 6:3. In der Eishockey-DEL-2 auf Rang acht abgerutscht.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – Kassel Huskies 3:6 (0:2, 1:2, 2:2). – Die Towerstars konnte gegen den Titelverteidiger zwar mit vier Sturmreihen auflaufen, musste allerdings erneut umbauen. Neben den ohnehin schon verletzten Pfaffengut und Roloff musste auch der angeschlagene Vogt passen. Dennoch starteten sie druckvoll in die Partie. Trainer Toni Krinner hatte offensichtlich die Devise ausgegeben, sofort mit Tempo in Richtung gegnerischer Zone zu ziehen. Das sah vielversprechend aus, Huskies-Torhüter Markus Keller hatte gleich viel Arbeit. Ivan Rachunek und Adam Lapsansky scheiterten jedoch, auch Adrian Carciola, der während des ersten Ravensburger Überzahlspiels aus der Distanz abzog. Mit ihrer zweiten nennenswerten Chance sollten die Gäste aus Hessen das 1:0 markieren. Heinrich schlenzte, Keeper Jonas Langmann sah bei dem nicht allzu harten Schuss nicht glücklich aus. Der Gegentreffer hatte fatale Wirkung. Bei den Gastgebern lief nichts mehr zusammen, das Spiel flachte deutlich ab. Zu allem Überfluss sahen die unzufriedenen Zuschauer (14.) den nächsten Gegentreffer. Neuzugang DeBlois hielt gekonnt die Kelle in einen schönen Pass und Kassel führte 2:0.

Im zweiten Spielabschnitt versuchten die Towerstars, sich mühsam ins Spiel zurück zu kämpfen, die Torchancen hatten aber vorrangig die selbstbewussten Huskies. Nach rund sieben Minuten fanden die Ravensburger zusehends den Rhythmus und nach acht Minuten war das 1:2 geschafft. Norman Hauner war ab der Blauen Linie energisch durchgebrochen und überwand Gäste-Keeper Keller. Eine halbe Minute zuvor hatte Adriano Carciola nur den Pfosten getroffen. Jetzt lief es rund bei den Gastgebern, die durch den freistehenden Sören Sturm 15 Sekunde nach dem Anspielbully das 2:2 hätte machen müssen. Der Ravensburger Verteidiger setzte den Schlenzer zu hoch an. Danach waren die Towerstars drückend überlegen, das sollte sich ab der 34. Minute ändern. Zunächst traf Manuel Klinger über den Umweg eines Ravensburger Schlittschuhs zum 3:1, knapp zwei Minute später vollendete Jack Downing eine blitzsaubere Kombination zum 4:1. Ein Schock für Towerstars und Zuschauer. „Diese Treffer sind viel zu einfach gefallen, da waren wir viel zu passiv in den Zweikämpfen“, ärgerte sich Trainer Toni Krinner.

Im Schlussabschnitt musste früh der Anschlusstreffer her, und der fiel nach dreieinhalb Minuten. Wieder war es Hauner, der mit einer schönen Einzelleistung traf. Das Aufbäumen war nur von kurzer Natur. Als Kassel erneut die Überzahl zum 5:2 nutzte, war die Messe gelesen. Das 6:2 war genauso Ergebniskosmetik wir der dritte Ravensburger Treffer. „Das war enttäuschend, aber wenn man defensiv nicht auf der Höhe ist und in eigener Halle sechs Gegentreffer kassiert, kann man gegen den amtierenden Meister nicht gewinnen“, sagte ein unzufriedener Toni Krinner nach Spielschluss. – Tore: 0:1 (08:58) Heinrich (Klinge), 0:2 13:39 (DeBlois, 5:4) 1:2 (28:07) Hauner (Carciola, Sturm), 1:3 (33:54) Klinge (DeBlois, 5:4), 1:4 (35:46) Downing (Hungerecker, Ritter), 2:4 (43.39) Hauner (Slavetinsky), 2:5 (51.07) Downing (5:4), 2:6 (52.38) Downing (4:5), 3:6 (55.03) Dück (Brandl, Hauner, 5:4). – Strafminuten: Towerstars 18 + Sturm, Kassel 18 + 10 Merl + Proft. – Zuschauer: 2311.