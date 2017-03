Erstes Pre-Play-off-Spiel in Freiburg 4:3 in der Verlängerung gewonnen. Am Freitag ist in der zweiten Partie schon der Einzug ins Viertelfinale möglich.

Eishockey-DEL-2, Pre-Play-offs, erstes Spiel: Wölfe Freiburg – Ravensburg Towerstars 3:4 n.V. (0:1, 2:1, 1:1). – Personell waren die Towerstars zu diesem ersten Pre-Play-off-Derby nicht gerade in Bestbesetzung. Mit Matthieu Tousignant und Brian Roloff fehlten zwei torgefährliche Stürmer, auch für Youngster Daniel Pfaffengut gab es kein grünes Licht. Nicht im Team war der Augsburger Förderlizenzspieler Hans Detsch.

Doch die erneut neu formierten Reihen hatten einen Start nach Maß. Exakt 160 Sekunden waren gespielt, da drückte Stephan Vogt die Scheibe zur Ravensburger Führung über die Linie. Der wiedergenesene Raphael Kapzan hatte abgezogen, der Puck wurde von den Beinschienen des Wölfe-Torhüters abgeblockt und fiel Vogt quasi vor den Schläger. Die angezeigte Strafzeit gegen Freiburg musste dadurch nicht mehr ausgesprochen werden. Die Gastgeber reagierten trotzig, fuhren einen pfeilschnellen Angriff nach dem anderen auf das Towerstars-Tor. Doch das wurde von Jimmy Hertel stark gehütet, besonders stark parierte der Backup des gesperrten Jonas Langmann in der sechsten Minute, als Ivan Rachunek in der eigenen Zone die Scheibe verlor und sich Hertel gleich zwei Wölfe-Stürmern gegenüber sah.

Abgesehen von der recht ausgeglichenen Schlussphase des Startabschnittes hatte Freiburg deutlich mehr vom Spiel und das sollte sich im zweiten Drittel alsbald bemerkbar machen. Bei einem eigenen Angriff offenbarten die Towerstars nach einem Puckverlust eine klaffende Lücke in der neutralen Zone, das 2:1-Break verwandelten die Wölfe durch Tobias Kunz eiskalt zum 1:1. Doch allzu lange sollte der Jubel in der gut gefüllten Franz-Siegel-Halle nicht anhalten. Nur eineinhalb Minuten später brach Daniel Schwamberger auf der rechten Seite durch und hämmerte die Scheibe am verdutzten Wölfe-Keeper Lukas Mensator vorbei ins lange Eck. Die Towerstars versuchten danach immer wieder, das Tempo herauszunehmen. Doch wenn sich die Breisgauer einmal in Fahrt gespielt hatten, brannte es lichterloh vor dem Ravensburger Tor. In der 31. Minute hatte Jimmy Hertel keine Chance, als der von Jannik Herm abgefeuerte Puck halbhoch im rechten Eck einschlug. Der Ravensburger Keeper hatte danach aber mehrfach starke Paraden auf Lager, da konnten sich die Towerstars definitiv bei ihrem Torhüter bedanken, dass es mit einem Unentschieden in die zweite Pause ging.

Das Schlussdrittel zeigte erneut eine packende Partie, keiner der 1952 Zuschauer dürfte da auch nur einen Cent des Eintrittsgeldes bereut haben. Die Towerstars leisteten sich allerdings in der 47. Minute einen fatalen Fehler im Aufbau, Freiburg hielt den Puck in der Angriffszone, nutzte die Überzahlsituation eiskalt aus. Chris Billich setzte sich vor dem Tor vom Gegenspieler ab und lenkte frei vor dem Torraum die Scheibe zum 3:2 über die Linie. Doch die Towerstars kämpften stark für den Ausgleich und wurden belohnt. Daniel Schamberger schloss vier Minuten später eine starke Kombination zum 3:3 ab. Dabei blieb es auch, geprägt war die Partie von einer hitzigen, aber torlosen Schlussphase, in der die Towerstars durch die Strafe gegen Rachunek in Unterzahl agieren mussten.

Diese Situation überstanden die Oberschwaben mit beispiellosem Kampf und Moral genauso, wie wenig später die Strafzeit gegen Philipp Schlager. Die Oberschwaben standen clever in ihrer Unterzahlformation und diese Leistung wurde letztlich belohnt. In der fünften Minute der Verlängerung stocherte Jesse Mychan den Puck zum 4:3 über die Linie. Die Towerstars haben sich nun eine gute Ausgangsposition verschafft, am Freitag in eigener Halle den Viertelfinaleinzug perfekt zu machen. – Tore: 0:1 (2.20) Vogt (Brandl, Dück), 1:1 (26.24) Kunz (Linsemaier, Billich), 1:2 (27.57) Schwamberger (Slavetinsky, Dück), 2:2 (30.36) Herm (Airich, Vavrusa), 3:2 (46.23) Billich (Linsenmeier, Kunz), 3:3 (50.26) Schwamberger (Lapsansky), 3:4 (64.30) Mychan. – Strafzeiten: Freiburg 2, Towerstars 10. – Zuschauer: 1952.