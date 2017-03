Ravensburg Towerstars drücken den Reset-Knopf

Schlechteste Hauptrunde des Eishockey-Klubs seit 2008. Gründe dafür sind: Verletzungen, zu inkonstante Leistungen, der plötzliche Tod von Trainer Toni Krinner. Die Pre-Play-off-Serie gegen Freiburg, die am Dienstag beginnt, ist aber auch eine Chance für die Oberschwaben.

Eishockey-DEL-2: In den vergangenen Jahren haben die Ravensburg Towerstars stets zu den Top-Klubs der zweithöchsten deutschen Liga gezählt. Das stets als primäres Saisonziel genannte Viertelfinale wurde in der Szene meist als oberschwäbisch-bodenständig belächelt. Geliefert haben die Towerstars immer. Für die Play-offs qualifizierten sie sich stets direkt, bis auf die Saison 2011/12 mit Heimrecht. Von solchen Erfolgsbilanzen sind die Towerstars 2016/17 meilenweit entfernt. Sie schlossen am Sonntagabend auf dem zehnten Tabellenplatz ab und sie schrammten nur um einen Punkt an der Abstiegsrunde vorbei. Vor wenigen Wochen hatte der Abstand zur Play-down-Zone noch 14 Zähler betragen.

Ausgerechnet vor der entscheidenden Phase der Saison zeigte die Formkurve steil nach unten. Es setzte fünf Niederlagen in Folge, nicht immer spielten die Towerstars da freilich schlecht. Es verdeutlicht aber auch die Tragik der vergangenen Tage, dass beim letzten Sieg und dem 4:0 über den SC Riessersee am 19. Februar noch Toni Krinner an der Bande gestanden hatte. „Das waren wichtige Punkte für uns, nächste Woche geht´s weiter“, hatte der Trainer gesagt. Es sollte das letzte offizielle Statement von ihm sein, zehn Tage später hatte er den Kampf gegen den Krebs verloren.

Toni Krinner, an dessen frühen Tod mit nur 49 Jahren in einer bewegenden Gedenkminute am Freitag in allen DEL-2-Stadien gedacht wurde, hatte schon Monate zuvor mit dem Riesenproblem zu kämpfen, zu wenig Kontinuität im Team zu finden. Ständig fielen wichtige Spieler verletzt aus, zeitweise standen nur zwei Kontingentspieler zur Verfügung. Nachverpflichtungen schafften es nicht oder nur schwer, sich zu integrieren. Auch Krinners Vorgänger Daniel Naud fand kein Rezept. Dazu kam, dass bei den ständigen Rückschlägen die Stimmung in der Kabine kippte. Deshalb gingen Fabio und Adriano Carciola, seinerzeit in der internen Scorerwertung auf Platz zwei und drei. Dass es unter diesen Voraussetzungen in der ausgeglichensten Liga seit Jahren schwer werden würde, hatte sich abgezeichnet. Problematisch war, dass sich die vorhandene Qualität der Spieler allzu selten und zuletzt gar nicht mehr für mehr Erfolg bündeln ließ.

Trotz der tristen Hauptrundenbilanz haben die Towerstars jetzt eine neue Chance, den viel zitierten Reset-Knopf zu drücken. Ab heute treffen sie in der Pre-Play-off-Serie auf die Wölfe Freiburg. Drei Spiele sind maximal angesetzt, bei zwei Siegen ist das Viertelfinalticket gebucht. Einfach wird die Sache freilich nicht. Die Towerstars starten in der Freiburger Franz-Siegel-Halle, am Freitag ist dann Heimspiel. Allzu oft gab es im Eishockey Beispiele, wie Klubs in solchen Serien mit dem Rücken zur Wand den Weg zum Erfolg wiedergefunden haben. Towerstars-Coach Christopher Oravec hat in der Vorbereitung auf die jetzt wichtigsten Spiele der Saison schon mal die klare Ansage: „Gegen wen wir jetzt spielen, ist eigentlich egal. Wir müssen nach den zuletzt enttäuschenden Partien vorrangig unser eigenes Spiel und die Leistung in den Griff bekommen.“ Dass Oravec und Interims-Trainerkollege Marcus Bleicher auf ihren Stammtorhüter Jonas Langmann aufgrund seiner Matchstrafe verzichten müssen, Brian Roloff nach der wieder aufgebrochenen Sehnenverletzung wohl endgültig ausfällt, macht die Sache nicht einfacher. Dennoch: Heute um 19.30 Uhr werden in Freiburg alle Uhren wieder auf Null gestellt, die Towerstars haben zumindest drei Chancen, Probleme und Tragik ein Stück weit vergessen zu machen.