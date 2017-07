Regionalsport See Ost Ravensburg Towerstars: Preise festgelegt, Spielplan fixiert

Die Ravensburg Towerstars schreiten mit großen Schritten in Richtung neue Saison. So hat die DEL2 am Montag den Spielplan der Eishockey-Hauptrunde bekannt gegeben.

Eishockey-DEL-2: (end) Die Ravensburg Towerstars schreiten mit großen Schritten in Richtung neue Saison. So hat die DEL2 am Montag den Spielplan der Hauptrunde bekannt gegeben. Startschuss ist am Freitag, 15. September, für die Towerstars beginnt der Kampf um die ersten drei Punkte beim SC Riessersee. Zwei Tage später reisen die Roten Teufel des EC Bad Nauheim zum ersten Heimspiel an. Bis zum 4. März kämpfen die 14 Klubs, darunter auch Oberliga-Aufsteiger Bad Tölz, um die besten Platzierungen für die Endrunden.

Der neue Spielplan beschert den Eishockeyfans in Oberschwaben das eine oder andere sportliche Highlight. Beispielsweise das Heimspiel am 2. Weihnachtstag gegen Meister Frankfurt. Gut dürfte bei den Fans auch ankommen, dass die Ravensburger vor Feiertagen wie Allerheiligen oder Silvester Heimspiele haben. Vor allem beim Derby gegen die Wölfe Freiburg am 30. Dezember darf getrost mit einer proppenvollen Ravensburger Eissporthalle gerechnet werden.

Eine Besonderheit weist der Spielplan für die Towerstars zu Beginn der Hauptrunde auf. Von Mitte bis Ende Oktober gibt es eine Heimspielpause von knapp drei Wochen. Dies war so gewollt, wie Geschäftsführer Rainer Schan erklärt: „Aufgrund der drastischen Parkplatznot vor und während der Oberschwabenschau haben wir die Liga gebeten, die betreffenden Heimspiele zu verlegen.“

Die Ticketpreise bleiben gleich

Auch wenn der Verkauf der Dauerkarten erst nach dem Rutenfest, voraussichtlich am 27. Juli gestartet wird, hat das Towerstars-Management schon einmal die Preisstruktur zur neuen Saison veröffentlicht. Dabei wurden sowohl bei den Tageskarten als auch den Saisontickets die Preise belassen. Eine Änderung wurde aber dennoch eingeführt. Freuen dürfte dies vor allem die Studenten der Region. Mit einer neuen Ermäßigungskategorie kommen sie bis zum Alter von 27 Jahren in den Genuss einer deutlich verbilligten Eintrittskarte. „Unser Fanrat ist hier auf uns zugekommen und hat die entsprechenden Anregungen gegeben“, betont Geschäftsführer Rainer Schan. Grundsätzlich belaufen sich die Preise je nach Kategorie zwischen 6,50 und 25 Euro. Eine Saisonkarte mit 26 Punkt- sowie fünf Testspielen liegt zwischen 140 und 570 Euro. Wichtig war den Towerstars erneut, dass es im Vergleich zu anderen Clubs der Liga weder Topzuschläge für Derbys gibt, noch später für Play-off Begegnungen.

Weitere Infos zum Spielplan oder den Preisen der neuen Saison gibt es auch im Internet unter www.towerstars.de