Ravensburg Towerstars: Enttäuschung erst mal sacken lassen

Towerstars beklagen das vorzeitige Saisonende in der DEL 2. Das Eishockeyteam war nahe dran am Viertelfinaleinzug gegen Freiburg. Die Klubführung will ruhig und besonnen die vergangene Saison analysieren.

Eishockey-DEL-2: Das war ein derber Schlag in die Magengegend für die Ravensburg Towerstars, als die Schlusssirene in der Freiburger Franz-Siegel-Halle den Beginn einer langen Sommerpause einläutete. Mit gesenkten Köpfen drehten die Spieler letzte Kreise auf dem Eis, vereinzelt sah man aufmunternde Klapse auf den Helm des Kollegen. Dann das Händeschütteln und die Gratulation dem Gegner, bevor das gesamte Team noch einmal vor dem Tribünenblock der mitgereisten Fans Aufstellung nahm und sie unter den: „Wir sind stolz auf unser Team“-Sprechchören zögerlich die Stöcke grüßend in die Höhe reckten.

Ob man nun Vizemeister wird oder wie die Towerstars nach den Play-offs ausscheidet, die erste Enttäuschung ist stets die gleiche. Dabei waren die Ravensburger nach einer verkorksten Hauptrunde so nahe dran am Viertelfinale. Am Freitagabend hatten sie einen 0:3-Rückstand gedreht und führten bis zwei Minuten vor Schluss mit 4:3 – bis die Spieldauerstrafe gegen Ivan Rachunek dem Gegner das 4:4 auflegte. In der Overtime der Pfostenschuss, bevor der Freiburger Siegtreffer bei 79:59 Minuten das längste Eishockeyspiel in der Ravensburger Eissporthalle beendete. Am Sonntag glichen die Oberschwaben ein 1:1 aus, übernahm die Kontrolle auf dem Eis und warfen diese nach ständigen Strafzeiten und drei Gegentreffern in sechs Minuten quasi selber über Bord. Interimstrainer Christopher Oravec war nach dem Spiel alles andere als glücklich. „Da waren vermeidbare, unnötige, aber auch dumme Strafen dabei“, ärgert er sich in der Pressekonferenz und bediente sich der urältesten Eishockeyweisheit: „Auf der Strafbank gewinnt man keine Spiele und vermutlich hat diese Serie nicht das bessere, sondern das diszipliniertere Team gewonnen.“

Geknickt zeigte sich am Montag auch Geschäftsführer Rainer Schan, der wie auch die Fans die durchaus berechtigte Hoffnung hatte, dass das von der derben Hauptrunde und dem Tod von Trainer Toni Krinner auch emotional gebeutelte Team einen Neuanfang starten könnte. Es gab viel Potenzial und drei spannende und attraktive Pre-Play-off-Spiele. Gereicht hat es nicht. Erschwerend kam hinzu, dass mit Brian Roloff und Matthieu Tousignant in der entscheidenden Phase der Saison zwei führungsstarke Kontingentspieler verletzt ausfielen. Auch die Hoffnung auf ein Comeback von Youngster Daniel Pfaffengut hatte sich nicht erfüllt. Dass im letzten Spiel in Freiburg dann auch noch Hans Detsch wegen eines akuten Magen-Darm-Infekts zu Hause bleiben musste, setzte den personellen Problemen noch einen drauf.

„Wir sind klarerweise sehr enttäuscht, diese Saison ist viel zu früh für uns zu Ende gegangen“, sagte Schan und ergänzte: „Das muss man jetzt erst einmal sacken lassen, dann wollen wir die die Erfahrungen der vergangenen Saison in die Planungen für die nächste Spielzeit einfließen lassen.“

Deshalb dürfte auch nicht damit zu rechnen sein, dass schon bald Details über Vertragsverlängerungen oder Neuzugänge in Ravensburg präsentiert werden. Dies scheint auch vor dem Hintergrund logisch, dass zunächst einmal ein neuer Trainer gefunden werden muss, der in die Personalplanungen der neuen Mannschaft involviert werden kann.