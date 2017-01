Ravensburg Towerstars: Eine selten spannende DEL-2-Saison

36 Hauptrundenspieltage und noch alles offen im Rennen um die Viertelfinaltickets. Towerstars-Torhüter Jonas Langmann Matchwinner gegen Lausitzer Füchse und beim SC Riessersee. Die Regelauslegung „Mann im Torraum“ wirft Fragen auf.

Eishockey-DEL-2: Es bleibt spannend. Auch nach 36 Spieltagen zeichnen sich im Kampf um das direkte Viertelfinalticket keine Trends ab. Für die Ravensburg Towerstars haben die fünf Punkte am vergangenen Wochenende die Chance auf eine Top-Platzierung bewahrt, nur sechs Punkte beträgt der Abstand zum nächsten Gegner Dresden, der derzeit auf dem dritten Tabellenplatz rangiert.

Dass die Oberschwaben die vergangenen beiden Spiele gegen die Lausitzer Füchse und beim SC Riessersee mit nur zwei aus dem Spiel heraus erzielten Tore gewinnen konnten, war einer besonders starken Defensive zu verdanken. Ein einziger Gegentreffer in zwei Spielen, da steht ein Torhüter natürlich besonders im Rampenlicht.

Bei den Ravensburg Towerstars ist das Jonas Langmann, der am Sonntagabend seinen dritten Shut-out der Saison feierte. Großes Lob für seine Leistungen gab es von den Fans, eher Realismus bei Trainer Toni Krinner: „Wenn man solche Top-Teams bezwingen will, brauchst du einen Torhüter mit Top-Leistung.“ Dass der 25-jährige Neuzugang einen eher schweren Start in die Saison hatte und durchaus unter Druck stand, wurde damit verdrängt. „Es war anfangs wirklich nicht einfach für mich, denn in den zwei Spielzeiten zuvor hatte ich nur 38 Partien absolviert“, berichtet der 1,93 Meter große Goalie. „Inzwischen glaube ich aber, dass ich der Mannschaft mit guten und konstanten Leistungen weiterhelfe.“

Während sich im modernen Eishockey über die Jahre vor allem taktisch viel veränderte, waren die Torhüter eher weniger von nennenswerten Veränderungen geplagt. Jetzt rückte eine neue Regelauslegung in den Fokus, die in der schnellsten Teamsportart der Welt nicht einfach zu entscheiden ist, und am Freitag nach dem Spiel gegen die Lausitzer Füchse bei Trainern und Zuschauern für Diskussionen sorgte. Ursache war eine Szene in der 38. Minute. Adam Lapsansky hatte den Puck unter die Latte gehämmert, Hauptschiedsrichter Tony Engelmann auch nach dem Videobeweis das Tor nicht anerkannt.

Streitpunkt war die Position von Vincenz Mayer. Der berührte kurz vor dem Schuss seines Kollegen mit einem Teil der Schlittschuhkufe die blaue Linie des Torraums. Nach Ansicht der Unparteiischen wurde dem Lausitzer Torhüter die Sicht und Bewegungsfreiheit eingeschränkt. In vielen vergleichbaren Szenen hatten andere Schiedsrichter auf Tor entschieden. „Da wurde uns nach meiner Sichtung der Bilder klar ein Treffer aberkannt“, schimpfte Krinner. Wie knifflig das ist, zeigt schon die Wortwahl. Sowohl das in den Medien als auch von Trainern, Spielern und Zuschauern gebrauchte „Torraumabseits“ gibt es weder im internationalen noch im nationalen Regelwerk. Stattdessen gibt es die Regel „Angreifende Spieler im Torraum“. Langmann konnte die Szene 57 Meter entfernt nicht bewerten. Er sieht aber einen klaren Trend. „Der Torraum ist durch die neue Handhabe deutlich umkämpfter geworden, die Stürmer wissen um die schwierige Interpretation und spekulieren häufiger darauf, dass nicht abgepfiffen wird.“