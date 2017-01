Ravensburg Towerstars: Abstiegsrunde kommt immer näher

Die Ravensburg Towerstars verlieren nach einem Null-Punkte-Wochenende an Boden in der Eishockey-DEL-2. Trainer Toni Krinner nimmt selbst die Zuschauer in die Pflicht. Verteidiger Lukas Slavetinsky hat nun mehr als 1000 Spiele absolviert.

Eishockey-DEL-2: Eigentlich waren die Ravensburg Towerstars recht zuversichtlich ins neue Jahr gerutscht. Die Tabelle war eng zusammen, nur wenige Punkte trennten sie vom vierten Platz, dem begehrten Viertelfinal-Platz mit startendem Heimrecht. Doch in 2017 läuft es bisher für die Oberschwaben alles andere als rund. In den sieben Spielen gab es nur acht Punkte und nach der letzten „Nullnummer“ gegen Dresden und Kassel rutschten sie sogar wieder auf Platz acht ab.

Damit ist sogar die generelle Play-off-Zone schon vier Punkte weg – und noch schlimmer: Die Abstiegsrunde kommt immer näher. Für Katzenjammer gibt es zu dieser fortgeschrittenen Saison allerdings keine Zeit. Es müssen Siege, Punkte und mehr Selbstvertrauen her. „Wir müssen jetzt hart weiterarbeiten und ich erwartet eine Reaktion von der Mannschaft schon beim Training heute“, sagte Coach Toni Krinner.

Auf eine Reaktion hatte er gegen Kassel mehrfach gewartet. Sie war am stärksten zu Beginn des zweiten Abschnitts, und das 1:2 von Norman Hauner löste beim Ravensburger Trainer eine Reaktion aus, die in der jüngsten Ravensburger Eishockeyhistorie noch keiner seiner Vorgänger abgerufen hatte. Er dreht sich auf der Spielerbank in Richtung Zuschauerränge und forderte mit schwingenden Armen in alle Richtungen Unterstützung. Krinner spürte, das seine Mannschaft nicht weit weg war, das Spiel zu drehen. Die 2311 Fans in der Eissporthalle, die recht frustriert die 20 mitgereisten Fans aus Kassel die Stimmung kontrollieren ließen, peitschten die Towerstars wie in einem Hexenkessel nach vorn. Prompt hatten diese Chancen am laufenden Band. Strafzeiten beendeten diese Phase so jäh, wie sie begonnen hatte. „Wir haben uns selbst das Momentum genommen“, ärgerte sich Krinner vor allem über die Art und Weise der Strafen. „Jeder Spieler weiß, dass der Schläger nichts am Körper des Gegners zu suchen hat!“

Zum Feiern gab es am Wochenende sportlich nichts, die Stimmung eher gedämpft. Dass ein Ravensburger ein beachtliches Jubiläum beging, blieb eher hinter den Kulissen. Verteidiger Lukas Slavetinsky hat jetzt mehr als 1000 Pflichtspiele bestritten. Auch für ihn selbst ein beachtlicher Meilenstein. „Ich habe mir das vor Jahren als Ziel gesetzt. Umso stolzer bin ich, dass ich es tatsächlich geschafft habe“, sagt der 35-Jährige. Fast die Hälfte der 1000 Partien hat er in Ravensburg absolviert, wenn er verletzungsfrei bleibt, feiert er im März seine 500. im EVR-, beziehungsweise Towerstarstrikot. Der im tschechischen Usti nad Labem geborene Routinier ist in der DEL, DEL 2 und Oberliga viel in Deutschland herumgekommen. Seit einigen Jahren ist der Lebensmittelpunkt mit der Familie in Schlier, wo er sich ein Häuschen gekauft hat. Daran, die Schlittschuhe an den berühmten Nagel zu hängen, denkt Lukas noch nicht. „Momentan mach ich mir keine Gedanken übers Leben nach dem Eishockey“, sagt er. Allerdings war er nicht untätig. So hat er ein Fernstudium mit Fachrichtung „Sportökonomie“ abgeschlossen und kann sich vorstellen, nach der aktiven Karriere beim Eishockey zu bleiben. „Ich liebe einfach diesen Sport.“