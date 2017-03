Ratlose und enttäuschte HSG Friedrichshafen-Fischbach

Bezirksligafrauen verlieren das Derby in Kressbronn mit 24:25. Lange Zeit das Spiel kontrolliert, der Einbruch kommt in der Schlussphase.

Handball-Bezirksliga, Frauen: TV Kressbronn – HSG Friedrichshafen-Fischbach 25:24 (12:14). – Die Enttäuschung der Friedrichshafener Handballerinnen nach der unerwarteten Niederlage gegen den Liganeuling war groß, zur Halbzeit hatten die Gäste noch in Führung gelegen und das Spiel über weite Strecken dominiert.

„Ich habe ein enges Spiel erwartet und gehofft, dass meine Spielerinnen wissen, was auf sie zukommt“, sagt der sichtlich enttäuschte HSG-Trainer Damir Turnadzic nach der Partie. „Ich weiß nicht, woran es lag, dass wir in der Schlussphase eingebrochen sind. Kressbronn wollte den Sieg in diesem Moment einfach mehr.“ Die Handballerinnen der Friedrichshafener Spielgemeinschaft waren mit voller Bank angerückt und mussten lediglich auf Annika Rist und Katharina Stellmacher verzichten. Lea Scharr meldete sich nach einer Verletzungspause zurück im Trikot der HSG.

Die HSG Friedrichshafen-Fischbach kam besser in die Partie als die Gastgeberinnen. Nach zwei Tempogegenstößen hintereinander und einer sehr stark haltenden Sylvia Amann gingen die Gäste 2:0 in Führung. Der TV zeigte sich unbeeindruckt, glich wenige Augenblicke aus (2:2; 6. Minute). Es entwickelte sich eine offene und temporeiche Partie. „Wir haben uns im Training gut auf den Gegner vorbereitet. Die Mannschaft hat einen tollen Teamgeist bewiesen und bis zum Schluss an sich geglaubt“, freut sich Spielertrainerin Stefanie Raaf. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel, ich denke, wir werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“ In der Schlussphase des ersten Spielabschnitts nutzte die HSG kleine Unkonzentriertheiten im Aufbau der Gastgeberinnen und zog auf 13:9 davon. Bis zum Pausentee verkürzte der Aufsteiger auf 12:14.

Nach dem Seitenwechsel kann die HSG besser zurück ins Spiel. Ina Diemer stellte nach ein paar Minuten den Vier-Tore-Vorsprung wieder her (20:16; 38.). Jedoch ließen sich die „Seesterne“ nicht abhängen, erzielten durch die insgesamt neunfache Torschützin Selina Brentel erneut den Anschlusstreffer (20:21; 46.). Die HSG Friedrichshafen-Fischbach schaffte es, den Aufsteiger auf Abstand zu halten, erhöhte erneut (23:20). Nach einer Auszeit der Gastgeberinnen traf die HSG nur noch einmal, während der TV Kressbronn sich nicht aufgab, drei Minuten vor Schluss ausglich und wenige Augenblicke später den Siegtreffer durch Lisa Ullrich erzielte.

Der TV Kressbronn klettert durch diesen Sieg auf Platz fünf der Tabelle, während die HSG den Anschluss an den zweiten Tabellenplatz verliert, jedoch weiterhin auf Rang drei steht.

TV Kressbronn: Fricker, Hommel (beide Tor), Brentel (9), Ullrich (6), Messner (3), Kordic (3/3), Spindler (2), Schörkhuber (2), Wagner, Cilek, Hanser, Dreher, Beck.

HSG FN-Fischbach: Amann, Rölli (beide Tor), I. Diemer (6/1), Nothelfer (3), Münzer (3), Pechar (3), Haid (2), Müller (2), Scharr (2), Feßler (1/1), Henrichs (1), Wildner (1), Heim, D. Diemer.