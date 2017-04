Regionalsport See Ost Rasante Aufholjagd der Ailinger Handballerinnen

Die Bezirksligahandballerinnen der TSG Ailingen liegen zur Pause 13:18 zurück und gewinnen das letzte Spiel der Saison in Ludwigsfeld mit 31:30.

Handball-Bezirksliga, Frauen: TSF Ludwigsfeld – TSG Ailingen 30:31 (18:13). – (kst) Im letzten Saisonspiel hat die TSG einen knappen Auswärtssieg eingefahren und sich für eine tolle Aufholjagd belohnt. „Wir haben uns in der ersten Halbzeit das sehr langsame Spiel von Ludwigsfeld aufdrängen lassen“, erklärt TSG-Trainerin Andrea Vogel. „Außerdem kamen viele Spielunterbrechungen dazu, die uns nicht gut getan haben.“

Die Gastgeberinnen hatten in der ersten Halbzeit den Zugriff aufs Spiel, nach ausgeglichenen Anfangsminuten setzte sich Ludwigsfeld langsam ab (8:4; 15. Minute). Ailingen schien Probleme mit dem „behäbigen“ Spielaufbau der Ulmerinnen zu haben, fand im Angriff und in der Abwehr keine Mittel. Doch die Gäste wollten sich nicht geschlagen geben. Zwar gehörten die ersten Treffer des zweiten Spielabschnitts der TSF, dann ging ein Ruck durch die TSG-Mannschaft. In der Abwehr packte sie konsequenter zu, zeichnete sich im Angriff durch schnelles Umschaltspiel aus. Tor um Tor holten die Handballerinnen vom Bodensee auf, bis der Rückstand (40.) nur noch drei Treffer betrug (20:23). Ludwigsfeld verteidigte eine Zeit lang diesen Vorsprung. Sieben Minuten vor Spielende aber ließ die TSG den Rückstand weiter schmelzen. A-Juniorin Lisa Meschenmoser gelang (56,) der viel umjubelte Ausgleich (28:28). Zwar gingen die Gastgeberinnen wieder in Führung, Lisa Meschenmoser aber sorgte für den Ausgleich und brachte ihre Mannschaft wenige Sekunden später auf die Siegerstraße. „Die A-Jugendlichen und die erfahrenen Spielerinnen haben klasse harmoniert. Die Mädels haben einen wichtigen Teil zum Sieg beigetragen“, lobte Andrea Vogel.

Martina Schulle, Jasmin Egner und Hannah Khater trugen am Wochenende das letzte Mal das Ailinger Trikot. Die drei Leistungsträgerinnen beenden ihre Laufbahn. „Wir haben uns trotz Schwangerschafts- und Verletzungsausfällen in dieser Runde gut geschlagen, auch wenn wir auf viele wichtige Spielerinnen verzichten mussten. Mit zwei Siegen zum Saisonende haben wir einen tollen Abschluss hinbekommen.“

TSG Ailingen: N. Kramer, Bourdais (beide Tor), Khater (9/5), Schulle (5), Egner (5), Meschenmoser (4), Huber (4), K. Kramer (3), Jäger (1), Höhn, Katzenmaier, Knoblauch.