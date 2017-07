Regionalsport See Ost Rainer Franke, alter und neuer Präsident

Regionalsport See Ost

Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern tagt in Langenargen. Fusion bilden das zentrale Thema des ordentlichen Verbandstages.

Tischtennis: Rainer Franke heißt der alte und neue Präsident des Tischtennisverbandes Württemberg-Hohenzollern (TTVWH). Beim ordentlichen Verbandstag am Sonntag wurde der 53-jährige Diplom-Finanzwirt aus Gerlingen mit großer Mehrheit wiedergewählt. Franke hatte das Amt vor vier Jahren vom heutigen Ehrenpräsident Frank Tartsch übernommen. Gebührend verabschiedet wurde Präsidiumsmitglied Hans-Peter Wörner – nach zwei Jahren im Amt des für die Finanzen verantwortlichen Vizepräsidenten konzentriert er sich zukünftig auf seine Aufgabe als Vizepräsident Finanzen des Tischtennis Baden-Württemberg.

Dieser aus den drei Landesverbänden Baden, Südbaden und Württemberg-Hohenzollern bestehende Verein bildete auch das zentrale Thema dieses Verbandstages. In zahlreichen Reden und in der Diskussion wurde der Weg zu einem gemeinsamen Baden-Württemberg-Verband 2019 thematisiert.

Mit den Wahlen für die nächsten zwei Jahre wurden die personellen Weichen gestellt. Nachfolger von Hans-Peter Wörner ist Björn Thiele (Senden/Bezirk Ulm). Damit ist das Präsidium vollständig. Neu in den Vorstand gewählt wurden Shpresa Haxhillari (Ressortleiterin Schulsport) aus Grüntal und Christoph Bargheer (Ressortleiter Breitensport) aus Stockach.

Gleichzeitig stimmten die 128 Delegierten und Verbandsausschuss-Mitglieder über vier Anträge ab, die alle einstimmig angenommen wurden. Das aufgrund der Statuten streng vorgegebene Tagesordnungs-Programm erhielt einen willkommenen Kontra-Punkt: Paralympics-Sieger und Pfarrer Rainer Schmidt verstand es, sein Kabarett-Programm durch tiefgründige Aussagen anzureichern. Für beste Unterhaltung war allemal gesorgt – die Tagungsteilnehmer freuten sich jedenfalls über die Zugabe.

Kurzzeitig Unruhe kam auf, als aus den Reihen der Versammlung eine geheime Präsidenten-Wahl gefordert wurde. Diese Möglichkeit räumt die Satzung ein, so Rechtsausschuss-Vorsitzender Rolf Eißler. In der schriftlich durchgeführten Abstimmung fielen auf Rainer Franke 121 Ja- und sieben Nein-Stimmen – eine deutliche Mehrheit. Sämtliche weiteren Wahlen erfolgten einstimmig. Neben Hans-Peter Wörner beendete auch Vorstandsmitglied Roland Schreyer seine Tätigkeit. Der scheidende Bezirksvorsitzende Rems wird als Beiratsvorsitzender von Armin Krauskopf (Bezirksvorsitzender Heilbronn) abgelöst. Schreyer wiederum wurde neu als Beisitzer des Schiedsgerichts gewählt.

TTVWH-Präsident Franke hatte seine Ansprache auf die Vision eines gemeinsamen Baden-Württembergischen Verbandes konzentriert. Dabei stellte er die konkreten Schritte für die weitere Vorgehensweise vor. Elf Arbeitskreise mit jeweils mindestens einem Landesverbandsvertreter sind bereits tätig, ein hauptamtlicher Referent wurde eingestellt und die Baden-Württemberg-Homepage (www.ttbw.de) ist seit sechs Wochen online. Ergänzend berichteten die Präsidiumsmitglieder Jutta Gronen und Hans-Peter Wörner über die inhaltliche Zusammenarbeit der Verbände in ihren jeweiligen Bereichen.

Gesichert ist die finanzielle Situation, die Jahresrechnung 2016 wurde genehmigt, der Vizepräsident Finanzen entlastet. Weitere inhaltliche Diskussionen zu den Berichten der Ressort-Verantwortlichen kamen nicht auf. Markante Aussagen konnten die Delegierten dennoch mit auf den Nachhause-Weg nehmen: „Ehrenamt ist die Grundlage unserer demokratischen Grundordnung“, schrieb Andreas Felchle den Sportverbänden ins Stammbuch und lobte die mit einer Ehrung Ausgezeichneten und alle weiteren Ehrenamtlichen. Den Blick in Richtung Aufgabe der Sportvereine lenkte Rainer Schmidt in seinem humoristisch geprägten Programm: „Kümmert Euch um jeden, der zu Euch kommt, der zuerst auf der Bank sitzt. Es geht nicht darum, Bundesliga zu spielen, es geht darum, jeden Menschen in den Kreis des Vereins aufzunehmen, der mitmachen will.“

Ehrungen in Langenargen

DTTB-Ehrennadel in Gold: Herbert Spichal (Kassenprüfer beim DTTB seit 2009, Kassenprüfer im TTVWH).

DTTB-Ehrennadel Silber: Rolf Hahnenkratt (Bezirksvorsitzender Ludwigsburg).

DTTB-Ehrennadel Bronze: Roland Schreyer (Bezirksvorsitzender (Rems).

WLSB-Ehrennadel Silber: Armin Krauskopf (Bezirksvorsitzender Heilbronn),

WLSB-Ehrennadel Bronze: Eugen Zeller (Bezirksvorsitzender Ostalb).

TTVWH-Ehrenmedaille: Rolf Euchner (Bezirksseniorenwart Alb), Roland Kurz (Bezirksjugendvorsitzendr Ostalb), Anton Reinhold (RL Mannschaftssport Herren, Heilbronn), Ursula Wagner (Bezirksschriftführerin Hohenlohe).

TTVWH-Ehrennadel Gold: Wolfgang Laur (RL Jugendsport (Württemberg-Hohenzollern).

TTVWH-Leistungsnadel in Gold: Thomas Brüchle (Olympia-Silber in Rio, Mannschafts-Weltmeister).