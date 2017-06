Regionalsport See Ost RVI Ailingen ist zufrieden mit Rang sieben

Die Ailinger Bundesligaradballer haben den Klassenerhalt im Oberhaus perfekt gemacht, die Deutsche Meisterschaft am letzten Spieltag in Gärtringen knapp verpasst.

Radball-Bundesliga: Vergangenen Samstag hat der sechste und letzte Spieltag in Gärtringen stattgefunden. Der RVI Ailingen trat mit Alessandro Federici als Ersatz für Markus Lang und Stammspieler Michael Brugger an. Nach zwei Wochen intensivem Training konnte Ailingen in dieser Konstellation mit dem siebten Platz am Ende mehr als zufrieden sein. Denn an jenem Spieltag war alles möglich: Abstieg oder Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft.

Gegen Waldrems II bewies Alessandro Federici sein gutes Stellungsspiel und lochte nach fünf Sekunden mit dem Hinterrad zum 1:0 ein. Ailingen konnte die Führung aber nicht lange halten, in einem sehr ausgeglichenen Spiel. Nach Abstimmungsfehlern und nicht zu Ende gespielten Ailinger Spielzügen erhöhte Waldrems auf 3:1. Nach der Pause glich Ailingen zwar aus, aber ein Fehlpass kurz vor Schluss bedeutet das 4:3 für Waldrems. 30 Sekunden vor Schluss wollte der RVI das 4:4 erzwingen und musste nach einem Konter das 3:5 hinnehmen.

Das Duell mit Leipzig war ebenfalls sehr ausgeglichen und auf gutem Niveau. Ailingen fand immer besser ins Spiel, spielte den einen oder anderen Angriff zu Ende. Es fehlten ab und an die Entschlossenheit und Präzision (2:2). In der zweiten Halbzeit traf Leipzig nach einer Ecke zum 3:2. Einem Leipziger Fehlpass nutzte Michael Brugger sofort mit einem platzierten Schuss an den Innenpfosten. Noch drei Minuten zu spielen, Spielstand 3:3. Leipzig musste alles investieren, es zählte nur der Sieg. Einen zu schwachen Schuss fing Michael Brugger ab, traf kurz vor Schluss mit einem Dropkick zum 4:3. 30 Sekunden vor dem Ende spielte Leipzig noch einen guten Angriff zu Ende und glich mit einem Schuss unter die Latte noch aus.

Mit Waldrems stand eine junge Nationalmannschaft auf dem Feld. Für Ailingen ging es um alles oder nichts, mit einem Unentschieden war der Klassenerhalt perfekt und mit einem Sieg rückte die Chance auf die Deutsche Meisterschaft noch näher. Das Spiel verlief anders, wie alle erwartet hatten. Nicht die favorisierten Waldremser, Ailingen bestimmte die Partie, nutzte Fehler gnadenlos aus. Alessandro Federici zeigte, warum er Jahre lang in der Bundesliga gespielt hatte (3:2). Waldrems erhöhte in der zweiten Halbzeit den Druck, doch wieder waren es die schnellen Abschlüsse der Ailinger, die immer einen Schritt voraus waren. Aber 20 Sekunden vor Schluss mussten sie das 5:5 hinnehmen.

Mit den beiden Unentschieden war der Klassenerhalt perfekt. Ohne fehlende Spielpraxis können Alex und Michael aber mit den Ergebnissen vollkommen zufrieden sein. Obwohl die deutsche Meisterschaft nicht erreicht wurde, überwiegt die Freude darüber, eine weitere Saison im Oberhaus zu spielen. Michael Brugger und Markus Lang haben in den zwei Jahren einige Erfahrung gewonnen. Im ersten Jahr beendeten sie Saison auf Patz neun. Jetzt wurden sie Siebter.