RVI Ailingen: Fürs Halbfinale sicher qualifiziert

Radball: Vergangenes Wochenende musste der RVI Ailingen mit Michael Brugger und Markus Lang gleich zweimal antreten. Zunächst spielten sie am Freitag das Dreikönigsturnier in Gärtringen und trafen dort in der Vorrunde auf Stein aus der 2. Bundesliga. Das Duell verlief sehr ausgeglichen. Beim 3:3 patzte Stein in der Vorwärtsbewegung, diesen Fehler nutzte Markus Lang fünf Sekunden vor dem Schluss eiskalt zum 4:3 aus. Gegen Dornbirn (1. Bundesliga Österreich) geriet Ailingen schnell in Rückstand. Den versuchten Brugger/Lang das gesamte Spiel über aufzuholen. Nach dem 2:3 musste Ailingen mehr riskieren. Das nutzte Dornbirn aus und gewann 4:2. Im letzten Vorrundenspiel, gegen Bundesligist Gärtringen, dominierte der Gastgeber und führte zur Halbzeit bereits mit 3:0. Die zweite Hälfte verlief umgekehrt. Ailingen dominierte und glich verdient zum 3:3 aus, war nun am Drücker. Ein Abspielfehler von Michael Brugger aber bescherte Gärtringen 20 Sekunden vor Schluss das 4:3. Im Platzierungsspiel um Rang sieben traf der RVI Ailingen auf Altdorf II (Bundesligamannschaft Schweiz). Ailingen spielte befreit auf, siegte klar und verdient mit 6:2 und belegte somit Rang sieben.

Deutschlandpokal, Viertelfinale: Am Samstag durfte Ailingen erneut antreten. Dieses Mal zum Viertelfinale des Deutschlandpokals in Waldrems. Michael Brugger und Markus Lang trafen auf Hechtsheim (2. Bundesliga), Waldrems (1. Bundesliga), Krofdorf und Wendlingen (jeweils 2. Bundesliga). Ailingen war im ersten Pflichtspielturnier 2017 von Beginn an präsent. Es zeigte ein souveränes und sicheres Aufbauspiel und erzielte mit platzierten Schüssen die Tore. Obwohl Brugger/Lang das Turnier vom Vortag in den Beinen hatten, überzeugten sie. Die Ailinger spielten einen schnellen und sicheren Ball. Dies geht auf die gute Vorbereitung zurück, die den beiden die notwendige Kondition und Genauigkeit im Aufbauspiel ermöglicht. Auch das Training der Eckbälle zeigte Wirkung. Ailingen erzielte durch verschiedene Varianten wichtige Tore. Hier die Ailinger Ergebnisse: Ailingen – Hechtsheim 5:3 (2:1), Ailingen – Waldrems 2:0 (1:0), Ailingen – Wendlingen 8:3 (4:0), Ailingen – Krofdorf II 3:3 (0:1), Ailingen – Krofdorf 5:2 (3:1).

Mit 13 von 15 möglichen Punkten haben sich Michael Brugger und Markus Lang als Gruppenerste sicher für das Halbfinale am 4. Februar qualifiziert. Davor steht aber am 28. Januar in Obernfeld der erste Bundesligaspieltag der Saison an. Ailingen wird die nächsten Wochen nutzen, um gut in die Saison 2017 zu starten.