Regionalsport See Ost RVI Ailingen: Bronze unbedingt gewollt und bekommen

Ailinger 5er-Radballer verlieren Halbfinale gegen Titelverteidiger Waldrems, freuen sich aber in Oberesslingen über Rang drei an der Württembergischen Meisterschaft.

5er Radball: Vergangenen Samstag hat die Baden-Württembergische Meisterschaft in Oberesslingen stattgefunden. Der RVI Ailingen trat mit Michael Brugger, Markus Lang, Norbert Schiegg, Manuel Maier, Pascal Salomon, Matthias Blab und Marco Braunger an. Marcel Braunger unterstützte sie tatkräftig als Kommissär.

Ailingen traf in der Gruppenphase zunächst auf Oberesslingen, fand zu Beginn nicht wirklich ins Spiel und lag umgehend 0:2 zurück. Nach dem Seitenwechsel spielten die Ailingen stabiler und fanden immer besser ins Spiel. Allerdings sollte es ihnen nicht mehr gelingen, noch den Anschlusstreffer zu erzielen. Somit unterlag Ailingen mit 0:2. Im zweiten Spiel traf der RVI auf Nellingen. In diesem Spiel gelang es den fünf Radballern vom Bodensee, von Beginn an das Ruder zu übernehmen. Kurz nach dem Anpfiff erzielte Manuel Maier das 1:0. Danach folgten Treffer von Michael Brugger, Manuel Maier, Marco Braunger und Matthias Blab zum 6:0-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel ließ sich Ailingen diesen Vorsprung nicht mehr nehmen und siegte klar und verdient mit 9:0. Damit hatten sich Brugger, Lang & Co. für das Halbfinale qualifiziert, in dem Titelverteidiger Waldrems der Gegner war.

Dieses Spiel sollte ähnlich verlaufen wie jenes gegen Oberesslingen. Ailingen kam zwar von Beginn an besser in der Partie, musste dennoch einen frühen Gegentreffer hinnehmen. Es folgte das 0:2 und 0:3, ehe Marco Braunger noch vor der Halbzeit auf 1:3 verkürzen konnte. Nach dem Seitenwechsel versuchte Ailingen alles, doch Waldrems konterte effektiv und erhöhte auf 5:1. Damit stand fest, dass Ailingen im Spiel um Platz drei auf Denkendorf treffen wird.

Im letzten Spiel der Meisterschaft wollte der RVI Ailingen unbedingt den dritten Platz und musste aufgrund der eigenen aggressiven und druckvollen Spielweise zunächst das 0:1 hinnehmen. Davon ließen sich die Ailinger Radballer aber nicht irritieren und schafften durch eine kontrollierte und engagierte Spielweise den Ausgleich, und eine Minute vor Schluss, nach einer schönen Spielkombination durch Matthias Blab erzielten sie sogar noch den Siegtreffer.

Damit stand der RVI Ailingen doch noch auf dem Treppchen, er hatte sich den dritten Platz gesichert. Waldrems verteidigte den Titel, Meisterschaftsausrichter Oberesslingen unterlag im Finale, und Ailingen freut sich über einen sehr guten dritten Platz.