Regionalsport See Ost RSV Seerose Friedrichshafen lädt zum "Längsten Tag"

Am Samstag führt der RSV Seerose Friedrichshafen seinen traditionellen „Längsten Tag“ für und mit Radsportlern aus der Region durch. 136 Kilometer von Laupheim nach Friedrichshafen. Anmeldungen noch möglich.

Stammt die Namensgebung noch aus früheren Jahren, wo die Alpen leistungsorientiert überquert worden waren, ist die Tour mittlerweile im Breitensport angekommen. Die relativ flache Route verläuft ab Laupheim auf wenig befahrenen Straßen und hat eine Gesamtlänge von 136 Kilometern. Gefahren wird entlang der Donau, nach Ehingen, Riedlingen und Mengen, wo zur Tourhalbzeit die Mittagspause stattfindet. Danach geht es über Tafertsweiler, Hoßkirch, Horgenzell zurück nach Friedrichshafen. Die Ankunft ist für 18 Uhr geplant, der Abschluss findet im Gasthaus „Heuschober“ statt.

Die Anreise nach Laupheim erfolgt per Bahn. Treffpunkt ist pünkltich um 8 Uhr am Stadtbahnhof in Friedrichshafen. Zu dieser vereinsoffenen Tour lädt der RSV Seerose Friedrichshafen alle Rennradfahrer ein, die sich zutrauen, bei moderatem Tempo sechs Stunden im Sattel zu sitzen. Schön wäre, wenn die bereits angemeldeten Jugendlichen und Frauen noch Verstärkung bekämen. Der Verein weist ausdrücklich darauf hin, dass auch für Nicht-Vereinsmitglieder Versicherungsschutz besteht.

Mit Jochen Rahrig als Tourorganisator und -leiter, dürfte ein spaßorientierter „Längster Tag“ garantiert sein. Ebenfalls dabei erfahrene Vereinstrainer, die ihr Wissen über qualifizierten Rennradsport gerne an Gastfahrer und -fahrerinnen weitergeben. Bei ungewißer Wetterlage, wird die Tourbestätigung oder -absage auf der HP des RSV eingestellt: http://rsv-seerose.de