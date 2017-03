Regionalsport See Ost RSV Seerose Friedrichshafen: Wie erwartet gut bis sehr gut

Regionalsport See Ost

Die Radsportler des RSV Seerose Friedrichshafen belegen beim Schmolke-Carbon-Cup vordere Positionen.

Radsport: (lg) Bei der Auftakt-Rennserie des Jahres 2017, dem Schmolke-Carbon-Cup, erzielten die Rennfahrer und Rennfahrerinnen des RSV Seerose Friedrichshafen erwartungsgemäß gute bis sehr gute Platzierungen. Liane Lippert (Profi-Fahrerin im holländischen Team Sunweb) gewann die ersten beiden Rennen und wurde dann zu einer Rundfahrt nach Belgien gerufen – klar, dass sie bereits ab der vierten Etappe überpunktet wurde. Thalia Möller (U 19) gewann zwei Rennen und wurde beim dritten Zweite – ein Rennen mehr hätte ihr zum Gesamtsieg gereicht. Die übrigen Fahrer des Vereins schlossen die Serie im vorderen Mittelfeld ab.

Die Veranstalter der Serie, Birgit und Henry Rinklin (sportliche Leiter der RIG Hegau), Sprecher Klaus Fehrle sowie die Radsportvereine der Etappenorte Moos, Ehingen, Volkertshausen, Mauenheim, Zoznegg und Pfullendorf konnten sich im Nachhinein über durchweg trockenes Wetter sowie spannende und unfallfreie Wettkämpfe freuen. Schade, dass die Beteiligung langsam sinkt und der Radsport vor allem im Jugendbereich viel zu wenig schweißtreibende Konkurrenz hat.

Von der Seerose Friedrichshafen waren außer Liane Lippert und Thalia Möller fünf weitere Fahrer am Start: Otto Schädler und Lutz Geisler fuhren alle sechs Rennen und wurden am Ende Achter (Vierter, Senioren III) und 18. (Sieger Senioren IV). Da „Junglizenzfahrer“ Christian Weber, Andy Haller sowie Lukas Jäger nicht alle Rennen fuhren, kam am Ende nur eine 15., 19. und 20. Gesamtplatzierung heraus – immer noch beachtlich angesichts der mehr als 35 gestarteten Senioren- und 35 Jedermann-Fahrer.

Schmolke-Carbon-Cup im Einzelnen

Moos: 1. Lippert, 1. Möller, 2. Schädler, 15. Weber, 16. Geisler.

Ehingen: 1. Lippert, 17. Geisler, 18. Schädler.

Volkertshausen: 9. Schädler, 13. Geisler, 14. Weber.

Mauenheim: 2. Möller, 5. Schädler, 9. Weber, 16. Haller, 20. Geisler.

Zoznegg: 9. Schädler, 17. Geisler, 21. Jäger, 26. Weber.

Pfullendorf: 1. Möller, 7. Schädler, 14, Weber, 16. Jäger, 17. Haller, 10. Geisler.