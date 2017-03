Quartett des RRMV Friedrichshafen ist Mitfavorit

Friedrichshafener Einradjuniorinnen fahren an den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Stockach um eine Medaille.

Kunst- und Einradsport: (ws) Zum zweiten Mal nach 2015 finden die Baden-Württembergischen Meisterschaften der Junioren, eine Gemeinschaftsveranstaltung des Badischen, des Württembergischen Radsportverbandes und des Sportverbandes Solidarität Baden, am Sonntag in der Jahn-Sporthalle von Stockach statt. 71 Starter im Alter zwischen 13 und 19 Jahren fahren um den Titel. In zehn Disziplinen wird in die Pedale getreten. So werden in Stockach auch Deutsche und Junioren-Europameister am Start sein.

„Die Jahnhalle hat sich 2015 als optimaler Austragungsort für eine BaWü gezeigt, sodass sich die Hallenradsportvereine des Bezirks entschlossen haben, diese wieder 2017 auszurichten“, sagt Frank Ruhland (Nenzingen), Bezirks-Kunstrad-Fachwart. Aber nicht nur um Titel geht es, die Kunst- und Einradteams wollen sich in für das DM-Halbfinale, den Junior-Mannschafts-Cup am 1. April in Osterrode bei Bremen qualifizieren, während die 1er und 2er Kunstradler das 3. Junior-Masters am 22. April in Bad-Soden als DM-Qualifikation anvisieren. „Es wird nicht einfach, die Messlatte für die Qualifikation liegt teilweise sehr hoch“, ist zu hören. Neben fünf Mannschaften aus Aach sind jeweils ein Einrad-Team des RMSV Orsingen und des RV Klengen aus dem Radsportbezirk Hegau-Bodensee am Start. Im 1er Kunstrad konnte sich neben Tina Menzer (Orsingen) gleich in ihrem ersten Juniorenjahr Leona Bernhard (Nenzingen) qualifizieren. Aus Bad Schussenried kommen die Junioren-Europameister Michael und Matthias Quecke im 2er der Junioren nach Stockach. Weitere Starter aus der Bodenseeregion sind im 4er Einrad der RRMV Friedrichshafen sowie im 6er Einrad der RV Ravensburg.

Während im 1er und 2er Kunstrad die Starterfelder zu 75 Prozent mit Sportlern aus Württemberg besetzt sind, greifen bei den Mannschaften auch Teams aus Baden bzw. dem Bodenseeland nach dem Titel. 14 Einradreigen bei den Juniorinnen kämpfen um die Titel. Aussichtsreichste Kandidaten sind die Quartetts aus Varnhalt, Kieselbronn, Denkendorf, Aach und der RRMV Friedrichshafen. Sie haben alle zwischen 148,4 und 158,3 Punkte und so wird eine knappe Entscheidung erwartet. Die Devise wird bei allen Konkurrenten lauten: Ohne Sturz fahren, dann wird man sehen, was dabei herauskommt. Wer auf dem Treppchen steht, entscheidet die Tagesform.