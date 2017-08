Regionalsport See Ost Positives Fazit trotz Niederlage

Towerstars-Trainingslager war ein voller Erfolg. Niederlage in erstemTestspiel in Dornbirn.

Eishockey-DEL-2: Mit einem Trainingslager in Latsch (Südtirol) und dem ersten Testspiel in Dornbirn haben die Ravensburg Towerstars das erste Viertel der Vorbereitung absolviert. Insbesondere auf das sechstägige Camp mit umfangreicher Kombination aus Eis-, Trocken- und Gruppentraining hatte das Trainerteam um Jiri Ehrenberger viel Wert gelegt. Mit dem Einsatz seines Teams, das mit den Nachwuchs- und Förderlizenztalenten des EV Ravensburg und EV Lindau 30 Spieler umfasste, war der Coach zufrieden. „Die Jungs haben gut mitgezogen und immer versucht, das Tempo hochzuhalten“, resümierte Jiri Ehrenberger. Auch für die zwischenmenschlichen Aspekte sah der erfahrene Trainer wichtige Effekte. „Die Jungs müssen sich auf und abseits des Eises erst kennenlernen, dafür gab es freilich ausreichend Gelegenheit“, sagt Ehrenberger und schmunzelt.

Bereits am Samstag bastelte das Trainerteam an der Aufstellung des ersten Testspiels, das für Sonntagabend direkt auf der Rückfahrt von Latsch gegen den EBEL-Vertreter Dornbirner EC terminiert war. Nicht eingeplant wurden mit Brian Roloff, Mathieu Pompei und Adam Lapsanksy gleich drei der vier Vertreter aus dem Ausländerkontingent.

Nach muskulären Problemen im vorletzten Eistraining wollte keiner das geringste Risiko eingehen. Auch Verteidiger Raphael Kapzan blieb angeschlagen draußen. Jiri Ehrenberger konnte dennoch vier komplette Sturmreihen und sieben Verteidiger aufs Eis schicken und die hatten zur Freude der rund einhundert mitgereisten Fans einen Start nach Maß. Noch nicht einmal zwei Minuten waren gespielt, da schloss Neuzugang David Zucker einen Alleingang eiskalt zur Führung ab. Die Towerstars wussten auch danach mit schnellen Kombinationen zu gefallen, Dornbirn kam jedoch immer besser ins Spiel und glich kurz vor der Pause aus.

Der zweite Abschnitt hatte sogar noch mehr Tempo und in der 28. Spielminute sorgte Ondrej Pozivil mit dem 2:1 für das unbestrittene Tor des Tages. Bei der direkten Passstafette wie aus dem Eishockey-Lehrbuch blieb der Bulldogs-Abwehr nur die Zuschauerrolle. Dass den Towerstars nach dem harten Trainingspensum der vorangegangenen Tage aber mehr und mehr die Kräfte schwanden, zeigte sich in den Folgeminuten. Immer wieder waren die Ravensburger zu spät in den Zweikämpfen und die äußerst strengen Hauptschiedsrichter verhängten verstärkt Strafzeiten. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2 schmorten gleich zwei Towerstars-Akteure auf der Strafbank, die 5:3-Überzahl nutzten die Vorarlberger innerhalb einer Minute eiskalt zum 4:2 aus. Das war schon zur zweiten Pausensirene die Vorentscheidung gegendie Oberschwaben.

„Diese zwei Unterzahltore haben uns leider vollkommen aus der Bahn geworfen, bis dahin sah das alles recht ordentlich aus“, sagte auch Coach Jiri Ehrenberger. Im Schlussabschnitt fanden die Bulldogs in ihrem ersten Heimauftritt noch mehr Gefallen am Toreschießen, letztlich kamen die Towerstars mit 2:8 unter die Räder. Zwar fiel die Niederlage freilich um ein paar Tore zu hoch aus, so oder so aber haben Team und Trainer erste Erfahrungen für die spielerische Entwicklung zur neuen Saison gewinnen können.