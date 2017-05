Friedrichshafen Positive Energie statt Frust

Der VfB Friedrichshafen vor dem Final-Duell gegen Berlin. Fünf Gründe, wieso der VfB den Titel holen wird.

Den ersten Matchball im Finale der deutschen Volleyballmeisterschaft hat der VfB Friedrichshafen mit dem 1:3 in Berlin vergeben. Nun wird eben am Sonntag (14.30 Uhr) in der ZF-Arena in Friedrichshafen entschieden, ob es einen neuen (der VfB vom See) oder einen alten deutschen Meister geben wird. Hier die Gründe, warum es der VfB Friedrichshafen sein wird, der zum 14. Mal die „Salatschüssel“ in die Höhe recken wird.