Regionalsport See Ost Pokalfußball paradox in Weiler

Der VfB Friedrichshafen gewinnt zwar das Pokalspiel mit 6:0, Gastgeber FV Weiler aber war die bessere Mannschaft in der 1. Runde des WFV-Wettbewerbs.

Fußball-WFV-Pokal, 1. Runde: FV RW Weiler – 0:6 (0:3). – Fußball paradox in Weiler. „Das Ergebnis spiegelt in keiner Weise den Spielverlauf wider“, bremst Christian Wucherer etwaig aufkommende Euphorie, und man kann sein energisches Kopfschütteln durchs Telefon förmlich spüren.

Nicht der VfB Friedrichshafen war spielbestimmend, die Elf von Trainerkollege Jürgen Kopfsguter hatte ihre Gäste im Griff – und jede Menge Torchancen. Selbst die besten blieben ungenutzt. „Solch ein komisches Spiel habe ich noch nie erlebt“, fasst der Friedrichshafener Trainer 90 Minuten zusammen, in denen seine Mannschaft viel Glück und höchste Effektivität an den Tag gelegt hatte.

Und damit setzt das Pokalduell die Geschichte der falschen Sieger fort. Vergangene Saison war der VfB besser, blieb aber ohne Erfolg. Jetzt waren Wucherer & Co „über weite Strecken“ gegen ein „bockstarkes“ Weiler Mittelfeld“ zweiter Sieger. „Wir sind oft hinterher gerannt.“ Ohne dafür bestraft zu werden. Müßig darüber nachzudenken, was Weiler wohl mit Torjäger Kevin Bentele aus seiner Überlegenheit und seinem Chancenplus gemacht hätte.

Friedrichshafen überstand die ersten 15, 20 Minuten schadlos, trotz „massiver Probleme in der Defensive“, brachte danach dann auch den letzten Ball in die Spitze – und „mit der ersten Großchance“, so Wucherer, ging der VfB (übrigens „ohne neun“) 1:0 in Führung. Nach einer „gut herausgespielten Möglichkeit“ vollendete Joshua Merz mit einer „extremen Einzelleistung“. Pascal Booch stellte mit dem 2:0 – den Ball hatte ihm der FVW aufgelegt – den Spielverlauf auf den Kopf. „Weiler war angeknockt“ (Wucherer) und mit dem 0:3, Ausdruck für einen jetzt „hervorragend aufspielenden VfB“, der Zahn gezogen.

Erschrocken über das Resultat gingen die Gastgeber in die Pause, aus der sie mit viel Alarm kamen, den VfB regelrecht in dessen Hälfte einschnürten. Der wurde durch Verletzungspech zusätzlich gehandicapt. Nicolai Weissenbacher musste nach einem Kopfball mit einer Platzwunde vom Feld (56.). „Das war für unser durchwachsenes Spiel nicht gerade förderlich“, ahnte Wucherer Schlimmeres. Friedrichshafen hatte „viele brenzlige Situationen“ zu überstehen. Tat das, weil Torspieler Philipp Meier „oft im Wege stand“ und Weiler den Ball einfach nicht über die Linie brachte. Und dann schlugen Daniel Di Leo und seine Kollegen gnadenlos zu. Die „letzten 15 Minuten der ersten und die letzten 30 der zweiten“ hatte Wucherer seine Elf als die bessere gesehen. Und die effektivere.

Jetzt wurden die Konterchancen „extrem gut gefahren“, und mit dem Strafstoßtor von Daniel Di Leo nach einem Foul an Merz dem FV Weiler der Garaus gemacht. Der Rest? Schaulaufen in einer Partie, die – und da stimmen beide Trainer überein – nie und nimmer hätte 6:0 enden dürfen. Entsprechend deutlich Christian Wucherer: Dieses Resultat tauge nicht dazu, seine Elf nun zum Favoriten für die am Wochenende beginnende Landesligasaison zu machen. Zu viel Glück und kaum zu wiederholende Effektivität. – Tore: 0:1 (21.) Merz, 0:2 (24.) Booch, 0:3 (35.) Merz, 0:4 (76.) D. Di Leo (Foulstrafstoß), 0:5 (77.) Volynkin, 0:6 (82.) Merz. – Schiedsrichter: Grieser. – Zuschauer: 120.

VfB Friedrichshafen: Meier, Strom, N. Di Leo, Gebhard (75. Abadzic), Nikic, Weissenbacher (56. Danckert), Booch (56. Volynkin), Marte (46. Terbo), Metzler, Merz, D. Di Leo.