Fußball-Landesliga Platzsperre für Platzwart und andere Unannehmlichkeiten für den TSV Eschach

Zuschauer verhindert Tor: Der kuriose Einsatz beim Landesliga-Spiel Eschach gegen Kehlen am ersten Spieltag hat ein Nachspiel

Plötzlich stand der TSV Eschach im Rampenlicht. Medien aus ganz Europa nahmen von der hiesigen Fußball-Landesliga Notiz. Grund dafür war die Partie des ersten Spieltags zwischen dem TSV Eschach und dem SV Kehlen vor fast zwei Wochen, wo ein Zuschauer beziehungsweise Funktionär der Heimmannschaft das wahrscheinliche 0:2 verhindert hat, indem er auf den Platz lief und den Ball kurz vor der Torlinie mit dem Fuß abwehrte. Da es Filmmaterial davon gibt, hat sich die Szene rasch verbreitet...

Wir lassen die fünfte Minute der Nachspielzeit Revue passieren: Es steht 0:1 aus Sicht der Hausherren. Das Spiel neigt sich dem Ende zu. Der TSV Eschach macht sich zu seinem vielleicht letzten Angriff auf. Alles orientiert sich in Richtung SVK-Tor, der TSV-Keeper hat sein Gehäuse in Richtung Offensive verlassen. Doch diese Aktion misslingt, der Ball landet bei den Gästen, die den Ball weiterpassen, bis ein Angreifer alleine auf das leere Tor zuläuft. Auf Höhe der Strafraumgrenze gibt er den finalen Schuss ab. Der Ball wäre wohl über die Linie gerollt, hätte der Mann nicht das Feld betreten und den Ball vor der Linie in die andere Richtung befördert. „Dann hat das Schiedsrichterteam beraten und sich entschieden, das Spiel abzupfeifen“, erzählt der Coach der Gäste, Michael Steinmaßl.

Danach kannte das Interesse selbst von ausländischen Medien keine Grenzen. Der TSV Eschach wurde buchstäblich mit Anfragen bombardiert. „Wir haben Anfragen bekommen von Radio 7, Sport 1, von Sat 1 Frühstücksfernsehen, aber auch von englischen Zeitungen“, sagt ein inzwischen schon entnervter TSV-Teammanager Martin Blank. Die Aargauer Zeitung schrieb darüber: „Fan kickt den Ball von der Linie und verhindert ein Gegentor“. Fussball.de titelte: „Verrückt: Platzwart klärt auf der Linie!“ Ein internationales Internetmagazin textete: „Unverschämtheit des Jahres. Fan kratzt Ball von der Linie.“ Die Bewältigung der Anfragen war praktisch ein Fulltimejob, weil einige Funktionäre, die Blank hätten unterstützen können, im Urlaub waren oder noch sind. Deshalb holte sich der tapfere TSV-Funktionär Hilfe von Marzell Heilig.

Der Schaden hält in Grenzen, abgesehen davon, dass Teammanager Martin Blank fast zwei Wochen lang nur damit beschäftigt war, diverse Medienvertreter zu informieren. „Sportlich hat das wahrscheinlich keine Auswirkungen, schließlich haben wir das Spiel gewonnen“, fasst Michael Steinmaßl zusammen. Außer wenn dieses eine Tor entscheidend sein sollte, wer auf- oder absteigt. Auch für Eschach bleibt das Ganze nahezu folgenlos – außer einer Platzsperre für den TSV-Platzwart. Aber was wäre passiert, wenn diese Aktion Punkte gekostet hätte? Spekulation, sagt Steinmaßl. Für ihn sei die Sache definitiv erledigt. Der alte Mann, der durch seine Rettungstat kurzzeitig die oberschwäbische Provinz ins Rampenlicht Fußballeuropas gebracht hat, habe sich gleich am Montag bei den Gästen dafür entschuldigt...