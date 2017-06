Regionalsport See Ost Pistillo: "Das wird spannende Taekwondo-Kämpfe geben"

Regionalsport See Ost

350 Taekwondo-Kämpfer am Samstag im Friedrichshafener Berufsschulzentrum auf der Matte. Taekwondo Ailingen richtet Vollkontakt-Wettkampf aus.

Taekwondo: Der Taekwondo Ailingen richtet am Samstag zum 19. Mal den Internationalen Bodensee Cup im Vollkontakt-Taekwondo aus. 350 Kämpfer haben sich bis jetzt angemeldet und wollen in der Sporthalle des Berufsschulzentrums in zahlreichen Gewichts-, Alters- und Leistungsklassen gegeneinander antreten.

„Das wird spannende Kämpfe geben. Wir haben viele Meister und international erfolgreiche Sportler dabei“, sagt der Ailinger Cheftrainer und Organisator Giuseppe Pistillo. Die Zahl der angemeldeten Sportler ist im Vergleich zum vergangenen Jahr zurückgegangen. Mehr als 500 Sportler aus aller Welt waren 2016 nach Friedrichshafen gereist.

„Dieses Jahr haben wir Pech. Die Bayerische Taekwondo Union veranstaltet gleichzeitig ein Turnier, deswegen mussten sich viele Vereine entscheiden“, erklärt Pistillo den Grund für den Teilnehmerschwund. Obwohl das Turnier Bavaria Open der BTU ein Punktturnier für die nationale Rangliste ist, kommen die meisten Sportler an den Bodensee, um sich zu messen. „Wir richten das größte Turnier in Deutschland aus, zwar nur an diesem Wochenende, aber immerhin“, sagt Pistillo lachend.

Aus zehn Nationen haben sich 63 Mannschaften angemeldet. Viele kommen vor allem wegen den internationalen Standards, die der Taekwondo Ailingen beim Bodensee Cup einhält. Die Sportler kämpfen mit elektronischen Westen und Helmen, die automatisch die Schlagkraft messen und entsprechend Punkte vergeben. „Wir haben große Ansprüche an uns selbst. Wir haben hier europäische Standards, und das obwohl wir nicht einmal ein Punkteturnier sind“, sagt Pistillo.

Besucher können sich am Samstag in der Sporthalle des Berufsschulzentrums in Friedrichshafen die Kämpfe anschauen. Der Eintritt kostet fünf Euro und beinhaltet einen Verzehrgutschein im Wert von zwei Euro. Die Kämpfe beginnen gegen 10.30 Uhr, das Ende des Turniers wird gegen 18 Uhr erwartet.