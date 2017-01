Personelle Achterbahn belastet Ravensburg Towerstars

Ravensburg Towerstars finden derzeit keine Kontinuität. Mathieu Tousignant muss nach schwerem Check erst einmal verletzt aussetzen. Trainer Toni Krinner verlangt Geduld, Geduld. Geduld.

Eishockey-DEL-2: Als die Anzeigentafel in der Ravensburger Eissporthalle am Sonntagabend die letzten Sekunden der Begegnung gegen Bietigheim herunterticken ließ, waren viele Towerstars-Anhänger bereits auf dem Heimweg. Nach der derben 3:6-Klatsche gegen Kassel eine Woche zuvor wollten sie wohl nicht zum zweiten Mal in Folge das gegnerische Team und deren Fans jubeln sehen beim 0:4. Ein einziger Punkt aus den vergangenen vier Spielen, das erneute Abrutschen auf Platz acht: Die Stimmung mal wieder im Keller.

Ganz so schwarz malen wollte Trainer Toni Krinner die Lage trotz aller Enttäuschung nicht. „Wir sollten auch aus diesem Wochenende das Positive nehmen, und das ist der Charakter und der Kampf, den wir gezeigt haben.“ Die Hauptzutat im Rezept des Trainers für den Weg aus der erneuten Talsohle hat er. „Geduld, Geduld, Geduld“, erwartet Krinner. „Die Mannschaft arbeitet hart und hat Herz. Ich habe keine Bedenken, dass wir nicht in die Erfolgsspur zurückfinden könnten.“

Was die Towerstars neben Punkten jetzt dringend brauchen, ist Kontinuität im Kader und den Sturmreihen. Voller Aufbruchsstimmung war das Ravensburger Team mit den Neuzugängen Philipp Schlager und Jesse Mychan ins Wochenende gestartet. Krinner hatte seine vermeintlich optimalen Sturmreihen gefunden. Nach 78 Sekunden in Rosenheim war das Konzept schon wieder über den Haufen geworfen, als Starbulls-Verteidiger Peter Lindlbauer den Ravensburger Topscorer Mathieu Tousigant aus vollem Lauf gegen den Kopf checkte. Der Franko-Kanadier erlitt eine Schädelprellung samt leichter Gehirnerschütterung, dazu setzten Rückenschmerzen ein.

„Ich habe keine Ahnung, was in dieser Szene passiert ist“, sagt Tousignant. Das ist komplett aus meinem Gedächtnis gelöscht“, erklärt er und damit wird auch deutlich, wie gefährlich Eishockey manchmal sein kann. Auch Lindlbauer, der für den Check eine Fünf plus Spieldauerstafe kassierte, wurde schwer verletzt und war kurz bewusstlos. Wie lange der Ravensburger Goldhelm pausieren muss, ist noch offen. Bei derartigen Verletzungen lassen die Teamärzte einen Spieler erst dann aufs Eis, wenn sieben Kriterien erfüllt und relevante Befunde negativ sind. „Niemand kann uns da derzeit eine Zeitspanne geben“, sagte Trainer Toni Krinner.

Tousignants Ausfall schadet dem Ravensburger Team auch aus Sicht wichtiger Standardfaktoren im Spiel. Beispielsweise fehlen den Towerstars mit Tousignant und Roloff gleich zwei Mittelstürmer, welche die Mehrzahl ihrer Bullys gewinnen konnten. Die Ersatzleute, Vincenz Mayer und Hans Detsch, konnten gegen die hochkarätigen Gegenspieler des Tabellenführers Bietigheim nicht mithalten. „Wenn du das Bully verlierst, dann brauchst du schon wieder mehr Kraft und Zeit, den Puck zurückzuholen“, betonte Toni Krinner die Wichtigkeit dieser Schlüsselpositionen. Als hätten die Ravensburger Eishockeyspieler nicht schon genug unerledigte Baustellen.