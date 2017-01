Personalrochade bei den Ravensburger Towerstars

Towerstars sorgen mit ihrem Wechselkarussel für Aufsehen in der Eishockeyszene. Fabio und Adriano Carciola haben das Team verlassen, Philipp Schlager und Jesse Mychan sind neu beim DEL-2-Klub. Am Freitag gegen Rosenheim und am Sonntag kommt Bietigheim.

Eishockey-DEL-2: Sportlich haben die Ravensburg Towerstars vergangenes Wochenende nicht überrascht. Dafür aber aus personeller Sicht. Das sorgte in der Szene für ordentlich Aufstehen. Stürmer Fabio Carciola wurde aufgrund nicht zufriedenstellender Leistungen zuletzt sofort freigestellt, sein Bruder Adriano mit Philipp Schlager von den Kassel Huskies getauscht.

Bei Adriano Carciola hatte Kassel bereits vor zwei Wochen angefragt, damals hatten die Towerstars jedoch noch abgelehnt. Da die Klubführung aber neue Impulse suchte, kam der Deal wieder auf den Tisch, und nach Bedenkzeit mit der Familie entschied sich der Stürmer für die Rückkehr nach Kassel. Von Philipp Schlager erhofften sich die Ravensburger vor allem Druck und Bewegung im Spiel: „Wir holen ihn nicht als Scorer, sondern einen Spielertyp, der mit Kampfgeist das Spiel gestalten kann“, betont Trainer Toni Krinner.

Beim zweiten neuen Mann ist das freilich anders. Weil Top-Stürmer Brian Roloff weitere sechs bis acht Wochen ausfällt, brauchen die Towerstars spielerische Qualität – und vor allem einen Torjäger. Die soll der 24-jährige Jesse Mychan mitbringen. Der Kanadier, der vor einigen Jahren übrigens mit dem deutschen NHL-Star Leon Draisaitl zusammen in Nordamerika in einem Team spielte, wurde vergangene Saison als Torjäger der ECHL ausgezeichnet. „Er hat unglaublichen Zug zum Tor und fährt die Chancen konsequent zu Ende“, zeigt sich Toni Krinner überzeugt von der Spielweise seines neuen Stürmers. Der freut sich trotz Jetlag riesig auf seine neue Herausforderung. „Es war eine lange Anreise über 24 Stunden, doch ich fühle mich voll fit und kann es kaum erwarten, heute dem Team helfen zu können“, sagte Jesse Mychan.

Wie schnell die neuen Personalmaßahnen greifen werden, ist natürlich völlig offen. Allzu viel Möglichkeiten, die neuen Reihen sich einspielen zu lassen, gab es nicht. Mychan nahm am Donnerstag erstmals am Training teil, Schlager traf erst am späten Nachmittag in Ravensburg ein.

Dennoch hofft man im Towerstars-Lager auf einen Aufbruch in der Mannschaft, die Stimmung vor dem Spiel in Rosenheim am Freitag und erst recht vor dem Derby gegen den souveränen Tabellenführer Bietigheim am Sonntag war auffallend gut. „Die Wahrheit liegt natürlich auf dem Eis“, merkte Coach Toni Krinner an. Ob das Spiel in Rosenheim, wo man sich an jeden Strohhalm klammert, der hilft, die Abstiegsrunde zu vermeiden, nun einfach wird wie gegen den Tabellenführer, ist schwer zu klären. So oder so erwartet Krinner von seinen Spielern bedingungslosen Einsatz und vor allem einen ausgewogenen Mix aus defensiver Stabilität und Druck nach vorn. Dazu kommt auch ein hohes Maß an Disziplin. Bietigheim und Heilbronn sind die bei Weitem besten Teams in Überzahl, unnötige Strafzeiten wie zuletzt gegen Kassel und Dresden hätten fatale Wirkung.

Ticket für das Heimspiel gegen Bietigheim gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Fanshop in der Marktstraße 41 sowie an der Abendkasse. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.