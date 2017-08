Regionalsport See Ost Perfekter Saisonstart für den VfB Friedrichshafen

Fußball-Landesligist gewinnt mit 4:1 das Landesligaderby am Sonntag gegen den FV Ravensburg II.

Fußball-Landesliga: VfB Friedrichshafen – FV Ravensburg II 4:1 (2:0). – Besser kann ein Start in die neue Saison nicht gelingen. Im Zeppelinstadion gewannen die Friedrichshafener verdient und überzeugend gegen den FV Ravensburg II. Das Frühschoppenspiel, das am Sonntag um 10.30 Uhr angepfiffen wurde, war mit mehr als 200 Zuschauern gut besucht.

In der achten Minute hatten die Gäste nach einem Querpass an den Fünfmeterraum eine große Chance, der Ball aber fand keinen Abnehmer. Dies sollte bis Mitte der zweiten Halbzeit die einzige gefährliche Situation vor dem Tor der Gastgeber gewesen sein. Danach waren beide Mannschaften darauf bedacht, nicht früh einen Gegentreffer zu kassieren. In der 15. Minute segelte ein hoher Ball in den Strafraum der Gäste. Daniel Di Leo legte per Kopf auf den freistehenden Joshua Merz ab und der fackelte nicht lange – es stand 1:0 für Friedrichshafen. Und schon in der 24. Minute fiel das 2:0 für die Hausherren. Eugen Strom hatte mit einem Pass durch die gegnerische Abwehr in den Lauf von Joshua Merz gespielt. Dessen Schuss konnte der Torhüter noch abwehren, doch im zweiten Anlauf war das Leder im FV-Tor. Trotz aller Bemühungen kamen die Gäste nicht ins Spiel, obwohl fünf Spieler aus dem Oberliga-kader auf dem Platz standen. Schon im Mittelfeld wurden sie von den Platzherren in ihren Aktionen gestört. Der VfB war nicht nur im Zweikampfverhalten besser, auch die Abwehr um den stark spielenden Michael Metzler war nicht in Verlegenheit zu bringen. Zwei Glanzparaden ihres Torhüters hatten es die Ravensburger zu verdanken, dass der Rückstand nicht noch größer wurde.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden die Gäste etwas stärker. Sie versuchten mehr Ordnung in ihr Spiel zu bekommen und das Kombinationsspiel zu verbessern. Für kurze Zeit. Dann wehrten sich die Friedrichshafener erfolgreich dagegen. Mit viel Laufarbeit und selbstbewusstem, sicherem Auftreten bekamen sie die Partie schnell wieder in Griff. Ravensburg schaffte es nicht, einen einzigen Angriff auch nur annähernd erfolgreich bis in den Strafraum der Gastgeber zu Ende zu spielen. Nur einmal musste Heiko Holzbauer im VfB-Tor energisch zugreifen. Auf der anderen Seite wurde ein Schuss von Daniel Di Leo am gegnerischen Strafraum abgeblockt, das Leder kam zu Valentin Marte und der bediente per Absatzkick Joshua Merz. Merz ließ sich die Chance nicht nehmen und erzielte mit seinem dritten Treffer das 3:0 (72.). Vier Minuten später gewannen die Friedrichshafener einen Zweikampf an der Außenlinie, Deniz Nikic kam an den Ball. Beherzt schoss er aus 20 Metern aufs Tor und der Ball landete unhaltbar zum 4:0 im langen Eck. In der 90. Minute ein Freistoß an der Torauslinie für die Gäste. Beim Abwehrversuch wurde der Ball abgefälscht und landete zum 4:1 im Tor. Mit dem Torpfiff war auch die Begegnung beendet.

FV-Trainer Reiner Steck: „Wir spielten viel zu passiv und machten zu viele Fehler. Der Sieg des VfB geht vollkommen in Ordnung“. VfB-Trainer Christian Wucherer: „Ich bin mit der Mannschaftsleistung und dass die Marschroute voll umgesetzt wurde mehr als zufrieden. Vor allem unsere jungen Spieler lieferten eine sehr passable Leistung ab“. – Tore: 1:0 (15.) Merz, 2:0 (27.) Merz, 3:0 (72.) Merz, 4:0 (76.) Marte, 4:1 (90.) D. Di Leo (Eigentor). – Schiedsrichter: Singer. – Zuschauer: 200.

VfB Friedrichshafen: Holzbauer, Metzler, Strom, N. Di Leo, Hohmann (70. Marte), Nikic, (87. Danckert), Weissenbacher (83. Delimar), Schmitz, Gebhard, Merz (76. I. Ibrahim), D. Di Leo.

FV Ravensburg II: Volo, Barth (46. Elshani), Widmann, Henning, (75. Abeselom), Bonelli, Altmann, Kraft, Jeggle, Pfluger (62. N. Klawitter), Rainbow (83. Albayrak), Gbadamassi.