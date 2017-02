Perfekter Einstand für die VfB-LC-Athleten

Richard Ringer und Nada Ina Pauer werden Landesmeister über 1500 Meter. Martin Sperlich überzeugt über 800 Meter.

Leichtathletik: Das war ein perfekter Einstand bei ihrem ersten Meisterschaftsrennen in Deutschland: Richard Ringers Freundin Nada Ina Pauer holte bei den Baden-Württembergischen Hallenmeisterschaften, die am Wochenende im Sindelfinger Glaspalast ausgetragen wurden, den ersten Titel. In neuer Bestzeit von 4:29,37 Minuten gewann sie das 1500-Meter-Finale klar vor der Karlsruherin Sarah Hettich und unterbot auch locker die Norm für die Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig (18./19. Februar).

Ein nicht minder beeindruckender Erfolg gelang Richard Ringer, der sich in letzter Minute doch noch zum Start in Sindelfingen entschlossen hatte. Auch er bestritt die 1500 Meter und legte einen beeindruckenden Solo-Lauf auf den letzten Runden hin, dem niemand folgen konnte. Der EM-Dritte über 5000 Meter wurde in in 3:45,96 Minuten gestoppt und verwies Marcel Fehr (SG Schorndorf/3:47,09) und Stefan Hettich (TSV Gomaringen/3:48,66) auf die Plätze. Beide gehören in Deutschland wie Ringer zu den Top-10-Athleten auf dieser Strecke. „Das Gefühl für die Halle ist wieder da und ich konnte hinten raus Gas geben“, freute sich Ringer nach dem Rennen.

Martin Sperlich erzielte über 800 Meter eine neue persönliche Bestzeit in der Halle. In 1:51,19 Minuten gewann der Masterstudent Bronze und verbesserte seine Hallenbestzeit um 1,6 Sekunden. Bei Patrick Weisser konnte Trainer Eckhardt Sperlich ebenfalls Fortschritte feststellen: „Die 4:06 bei seinem vierten Platz über 1500 Meter in der U 20 waren okay, aber nicht herausragend. Zur Vorbereitung auf die deutschen Hallenmeisterschaften an gleicher Stelle in vier Wochen lief er dann noch die 800 Meter und wurde in 1:58,34 Minuten Fünfter – eine deutliche Steigerung zur Vorwoche in St. Gallen“. U-20-Sprinter William Sproll musste wegen einer noch nicht abgeklungenen Erkältung absagen, deshalb war auch keine 4x200-Meter-Staffel des VfB LC Friedrichshafen am Start. Eine Teilnahme ohne den schnellsten Mann machte laut Nachwuchstrainer Sigi Janischek keinen Sinn.

Gleichzeitig mit den Titelkämpfen der U-20-Junioren und Aktiven wurden in Mannheim die Landesmeisterschaften der Leichtathletik-Senioren ausgetragen. Im Kugelstoßen der Klasse M 50 siegte Timo Laßmann vom TuS Meersburg mit guten 13,38 Metern. Im Weitsprung war Andreas Lechner vom SV Oberteuringen mit 6,52 Metern erfolgreich.

So schön die Erfolge von Richard Ringer und Martin Sperlich bei den Landesmeisterschaften auch waren, sie dienten eigentlich der Vorbereitung auf das heutige PSD Bank Meeting in Düsseldorf. Sperlich bestreitet gegen starke nationale und internationale Konkurrenz die 1500 Meter, die zur IAAF World Indoor Tour gehören und ab 19 Uhr in Eurosport übertragen werden. Sein Ziel: Die Qualifikation für die Hallen-Europameisterschaften in Belgrad (3. bis 5. März). Gefordert werden 3:41,50 Minuten, eine schwierige, aber machbare Aufgabe. Richard Ringer wird die 3000 Meter in Angriff nehmen. Er muss auf seiner Lieblingsstrecke 7:55 Minuten bringen. In seiner Hallensaison 2015 war er schon zehn Sekunden schneller unterwegs, deshalb sollte die Norm – nach der Leistung von Sindelfingen – kein Problem für den derzeit stärksten deutschen Langstreckler darstellen.