Regionalsport See Ost Patrick Weisser rennt zu DM-Bronze

VfB LC Friedrichshafen bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm. William Sproll toll. 4x100-m-Staffel sprintet auf Platz sechs.

Leichtathletik: Manchmal stimmen sogar Prognosen: Patrick Weisser hat seine „Papierform“ eindrucksvoll bestätigt und ist als Vorlaufzweiter über 1500 Meter bei den Deutschen Jugendmeisterschaften, die vom Freitag bis Sonntag in Ulm ausgetragen wurden, ins U-20-Finale gespurtet. Dort zeigte er sich in einem langsamen Lauf hellwach. Während des gesamten Rennens kontrollierte er – immer mit in der Spitzengruppe – das Feld. In der letzten Runde ging, wie bei so einem Rennverlauf nicht anders zu erwarten, die Post ab. Patrick Weisser war dabei. Auf Platz zwei hinter Sieger Jonathan Schmidt (Dresdner SC/4:06,82 Minuten) bog auf die Zielgeraden ein und wurde nur noch knapp von Velten Schneider (VfL Sindelfingen/4:07,24) abgefangen. Weissers Zeit: 4:07,48. „Patrick hat alles richtig gemacht und auf der Schlussrunde 54,7 Sekunden hingelegt“, freute sich Trainer Eckhardt Sperlich. Auch der Bronzemedaillengewinner zeigte sich überglücklich: „Für mich ist heute ein Traum in Erfüllung gegangen“. Patrick Weisser kommt aus Bad Saulgau und wechselte vergangenen Herbst von der LG Oberschwaben zum VfB LC Friedrichshafen. Hier absolviert er bei Rolls Royce Power Systems ein Duales Maschinenbau-Studium.

Weisser war aber nicht der einzige Starter des VfB LC mit Grund zur Freude. Auch William Sproll zeigte sich von seiner besten Seite. Wie erwartet schrammte er zwar über 100 Meter nach 10,84 Sekunden im Vorlauf und 10,90 im Zwischenlauf klar am Finale vorbei. Dafür klappte es über 200 Meter umso besser. Schon im Vorlauf ließ er nichts anbrennen und zog als Sieger souverän in 21,90 Sekunden in den Endlauf ein. Dort legte er noch eine Schippe drauf. In neuer persönlicher Bestzeit (21,72) stürmte er auf Platz fünf. Zum Sieger Emanuel Stubican (TB Bad Cannstatt/21,13) und Vizemeister Milo Skupin-Alfa (LG Offenburg/21,18) blieb zwar noch ein größerer Abstand, doch auf den drittplatzierten Simon Heweling (Weseler TV/21,53) fehlte nur ein Schritt. Sproll war 2016 auf der gleichen Strecke im U-18-Finale Sechster geworden und ist 2018 in der U 20 startberechtigt – gute Aussichten.

Das gilt auch für das 4x100-m-Quartett des VfB LC (Jannik Fritz, William Sproll, Florian Labuske und Philipp Seubert). Mit der Finalteilnahme war nicht unbedingt zu rechnen, da es nur auf Platz zwölf der Meldeliste geführt wurde. Im Unterschied zu etlichen stärker eingeschätzten Konkurrenten zeigten die Friedrichshafener im Vorlauf eine solide Leistung und zogen in 43,40 Sekunden ins Finale ein. Dort erzielte die Staffel 43,51 Sekunden und belohnte sich mit dem sechsten DM-Platz. Deutscher Jugendmeister wurde die SG LAC Erfurt in überlegenen 41,13 Sekunden.