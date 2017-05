Friedrichshafen Paddeln gegen Wind und Wellen

Tim Frait vom Kanusport beim VfB Friedrichshafen zeigt sich bei der WM-Qualifikation auf dem Beetzsee gegen starke Konkurrenz trotz widriger Bedingungen in guter Form.

Paddeln: Die Regattastrecke auf dem Beetzsee in Brandenburg – in der Vergangenheit bereits häufig Schauplatz bedeutender nationaler und internationaler Wettkämpfe im Kanurennsport – ist erstmals auch Austragungsort der nationalen WM-Qualifikation gewesen. Mit den erfolgreichen Olympiateilnehmern von Rio an der Spitze kämpften mehr als 200 Sportler um die Nominierungen für die internationalen Höhepunkte in diesem Jahr. Beim ersten Kräftemessen nach den Wintermonaten kann mit Top-Platzierungen eine gute Ausgangsposition für die Qualifikationsregatten erzielt werden. In Brandenburg standen Einzelrennen über 200, 250, 1000 und 2000 Meter auf dem Programm.

Nach Trainingslagern in Portugal und auf der Regattastrecke in München sollten sich nach einer Woche mit Schneegestöber, durchschnittlich drei Grad und Schaumkronen auf dem Wasser bei Windstärken bis zu 25 km/h die harten Trainingseinheiten für Tim Frait (KS im VfB Friedrichshafen) auszahlen. In Summe wurden zur Vorbereitung auf die Wettkämpfe 400 km gepaddelt, 50 km gejoggt, 40 km geskatet und zusätzlich Krafttraining und Gymnastik gemacht. Tim Frait (20 Jahre), der dieses Jahr für den Kanusport Friedichshafen startet, kam an der ersten Qualifikation für die Nationalmannschaft mit Wind und schlechtem Wetter – der Wind war so stark, dass die 2000-m-Rennen kurzerhand halbiert wurden – auf 1000 m nur zwei Sekunden hinter Olympiasieger Marcus Groß im K2 ins Ziel. Die 250 m liefen nicht ganz so gut. Tim wurde im wahrsten Sinne des Wortes vom Winde verweht. Er hatte Pech und kam im Zwischenlauf auf eine sehr windanfällige Bahn. Dort hatte er mit Seitenwellen und Seitenwind zu kämpfen. Da blieb nur noch wenig Kraft für die Paddelschläge übrig. Für den Endlauf reichte es nicht.

In zwei Wochen findet die zweite Qualifikation statt. Da wird sich dann zeigen, ob es für Tim Frait für das Nationalteam reicht. Die internationale Teilnahme an Wildwasser-Abfahrtsrennen ist ihm in jedem Fall für dieses Jahr schon sicher.