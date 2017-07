vor 1 Stunde SK Regionalsport See Ost PSG Friedrichshafen veranstaltet Fußballaktionstag

Mädchen zwischen zehn und 13 Jahren können sich per Mail (maedchenfussball@psg-fn.de) oder am Samstag bis 9.30 Uhr am Seemoser Horn anmelden. Die Teilnahme kostet nichts.