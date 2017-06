Regionalsport See Ost Ohrfeigen zur rechten Zeit für die SG Argental

Die SG Argental kommt schlecht aus der Winterpause, rappelt sich auf und macht dann aber den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga früh perfekt.

Fußball-Bezirksliga: Die SG Argental hat die Saison als Zwölfter beendet, einen Rang, sieben Punkte und 17 Tore vor dem Abstiegsrelegationsplatz, den die SG Aulendorf belegt (Samstag gegen entweder Wolfegg oder Amtzell).

„Wir sind fast ein bisschen überrascht, dass wir den Klassenerhalt so früh geschafft hatten“, freut sich deshalb nicht nur Markus Bucher, der Pressewart der SG Argental. Er erinnert sich dabei an die Spielzeit ein Jahr zuvor, als die Mannschaft eben diesen Relegationsplatz belegt und gegen Wolfegg anzutreten hatte. 4:0 hieß es am Ende. Die Erleichterung war sehr groß. Nie wieder so eine Zittersaison hieß es damals. Dass es in der gerade für die SG Argental zu Ende gegangenen Spielzeit zu keinem Déjà-vu-Erlebnis gekommen war, hatte das Team seiner ganz guten Vorrunde zu verdanken. Bis Weihnachten standen nicht weniger als 24 Punkte auf dem Konto. „Das war der Unterschied zur Vorsaison. Da hatten wir bis zur Winterpause gerade mal 13 Pünktchen“, sagt Bucher. Elf Punkte mehr, ein Pfund, mit dem sich wuchern lässt.

Der Knick kam nach der Winterpause. Irgendwie sei die Vorbereitung auf die finale Phase nicht gut genug gewesen. Die Gründe vielschichtig. Das erste Spiel 2017 ging mit 2:7 in Unterzeil-Reichenhofen verloren, das zweite 0:3 in Meckenbeuren. „Wir haben uns damals gedacht, nicht schon wieder! Mannschaft und Trainer waren verunsichert“, berichtet Markus Bucher. Man habe sich vor dem Frühjahr zu sicher gefühlt, habe das Ganze vielleicht etwas zu leicht genommen, meint der SGA-Funktionär im Rückblick.

Vielleicht seien die Ohrfeigen auch gerade zur richtigen Zeit gekommen, das Team steigerte sich von Spiel zu Spiel, Rückschläge blieben allerdings nicht aus. Nach den Unentschieden gegen Bezirksligameister Heimenkirch und in Kressbronn setzte es zwei weitere Niederlagen: 2:7 in Kisslegg, 2:3 gegen Leutkirch. Dazwischen gab es noch ein 1:0 gegen Beuren. Danach setzte die SG Argental zu einer Serie an: 2:1 in Haisterkirch, 2:1 gegen Seibranz, 3:2 gegen WRZ. „Das war der Mannschaft hoch anzurechnen, dass sie sich nach dem schwachen Start im neuen Jahr nicht hat hängen lassen, sondern weitergemacht hat. Damit war der Klassenerhalt geschafft“, erklärt der Argentaler Pressewart.

Mit dem Blick auf das Torverhältnis von 60:73 bleibt festzuhalten, dass der Angriff seinem Namen alle Ehre machte, während die Defensive dieser Beschreibung fast spottet. „Wir sind froh, dass wir mit Daniele Zamarco, Dominik Glaser und Marius Späth drei so gute Angreifer haben. Ein solches Trio hat nicht jede Mannschaft“, sagt Markus Bucher, der erleichtert ist, dass ein Ende dieser Reihe nicht unmittelbar bevorsteht, man sich noch eine Weile seiner Angreifer sicher glaubt. „Was die Defensive angeht, gab es Spiele, wo wir annehmen durften, dieses Problem endlich im Griff zu haben. Dann aber hat es immer mal wieder kräftig gerappelt.“ Im Sinne der SG Argental heißt es aber: Ende gut, alles gut.

Während die SG Aulendorf in der Relegation nachsitzen muss, befinden sich die Laimnauer bereits in den fußballerischen Sommerferien. Doch die endet in fast vier Wochen wieder. Dann geht der Blick wieder nach vorn, denn nach dem Klassenerhalt könnte wieder ein Klassenkampf folgen. Dagegen helfen nur: schweißtreibende Übungseinheiten. „In der ersten Juliwoche beginnt bei uns wieder das Training. Philipp Meissner bleibt unser Trainer, der Kader bleibt nahezu unverändert“, erklärt Bucher. Einzig Keeper Kevin Basner verlässt den Verein. Stand heute gibt es einen Neuzugang: Martin Gierer vom FV Langenargen.