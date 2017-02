Oberschwäbische Radsportler bestätigen Vorstand

Der Bezirk Oberschwaben hat in Altheim-Waldhausen getagt. 2016 war ein Jahr mit zahlreichen nationalen und internationalen Erfolge für dessen Radsportler.

Radsport: (dve) Der Bezirk Oberschwaben hat im Rahmen seines Bezirkstages in Altheim-Waldhausen bei Riedlingen den Vorstand im Amt bestätigt. Damit wird der Verein, der sich für die Belange der Radsportler in Oberschwaben einsetzt, für weitere vier Jahre von Frank Reichel (74) aus Ingoldingen geführt. Daneben wurden der stellvertretende Vorsitzende Walter Unger aus Altheim und Finanzreferent Karl Heinz aus Aulendorf wiedergewählt.

„Wir blicken erneut auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurück, und ich freue mich darauf, den Radsport in Oberschwaben auch in Zukunft aktiv begleiten zu dürfen“, sagte Frank Reichel, der seit 2004 an der Spitze des Vereins steht. „Die große Zahl an Athleten, die im vergangenen Jahr wieder erstklassige Platzierungen bei hochkarätigen Wettkämpfen erringen konnten, zeigt, dass unsere Trainings- und Förderstrukturen in der Region funktionieren und wir gut für die Zukunft gerüstet sind.“

Auch 2016 haben die jungen Talente aus Oberschwaben zahlreiche Erfolge bei regionalen, nationalen und internationalen Wettbewerbern erzielt. Die Radrennfahrer haben nicht nur die Teilnahmen an Wettkämpfen gesteigert, sondern auch die Platzierungen auf dem Siegerpodest. Beispielsweise konnte Liane Lippert (RSV Seerose Friedrichshafen) sowohl die Europameisterschaft auf der Straße als auch die deutsche Bergmeisterschaft für sich entscheiden. Lea Waldhoff (TSG Leutkirch) belegte den zweiten Platz bei der deutschen Meisterschaft auf der Straße und gewann Goldmedaillen bei den baden-württembergischen Meisterschaften. Ihr Vereinskollege Timo Funk siegte ebenfalls bei der baden-württembergischen Meisterschaft. Darüber hinaus gewann Laura Süßemilch (RSC Biberach) einen deutschen Meisterschaftstitel auf der Bahn und Julia Servay (RSC Biberach) die baden-württembergische Straßenmeisterschaft.

Bei den Kunstradfahrern waren es insbesondere Michael und Matthias Quecke (RMSV Bad Schussenried), die mit Siegen bei der Europameisterschaft, der Deutschen und der baden-württembergischen Meisterschaft auf sich aufmerksam machten. Im Mountainbike-Sport gewann David List (RSV Seerose Friedrichshafen) sowohl die deutsche als auch die baden-württembergische Meisterschaft. Äußerst erfolgreich war darüber hinaus Bianca Metz (RSV Seerose Friedrichshafen), die im vergangenen Jahr in der Klasse der Gehörlosen nicht nur bei den deutschen und baden-württembergischen Meisterschaften Siege eingefahren hat, sondern auch bei der Europameisterschaft.

Neben dem Vorstand wurden auch die Fachwarte im Amt bestätigt: Kurt Lippert aus Friedrichshafen für den Bereich Jugend, Martina Quecke aus Bad Schussenried (Kunstradsport) und Albert Wetzel aus Hohentengen für den Breitensport. Schriftführer bleibt Hermann Brugger (RVI Ailingen). Als Beisitzer wurden Josef Arnold aus Mochenwangen, Florian Deusch aus Ravensburg, Lutz Geisler aus Friedrichshafen und Dominik Veit aus Frankfurt am Main im Amt bestätigt. Einen Einschnitt gibt es im Radrennsport, wo Werner Huber aus Wangen nach 30 Jahren aus Altersgründen ausscheidet. Da neben den traditionsreichen Vereinssparten Rennrad, Radball, Kunstrad und Breitensport auch der Mountainbike-Sport in Oberschwaben immer mehr an Bedeutung gewinnt, wurde zusätzlich ein Fachwart gewählt: Ansgar Kappeler wird seine Erfahrung aus dem erfolgreichen Auf- und Ausbau der Mountainbike-Abteilung des SV Binzwangen einbringen.

Der Radsportbezirk Oberschwaben hat es sich für die kommenden Jahre zum Ziel gesetzt, möglichst viele Jugendliche für den Sport zu begeistern. „Unser Dank gilt dabei vor allem den Trainern, Jugendleitern und den zahlreichen anderen Helfern. Ohne ihr Engagement wäre ein so breites Radsportangebot und eine so erfolgreiche Wettkampfbilanz nicht denkbar“, sagte Frank Reichel.