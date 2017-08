Regionalsport See-Ost Oberligist FV Ravensburg kassiert erste Saisonniederlage

Beim 1:3 gegen den Bahlingen SC ist Wohlfarths Ausgleichstreffer zu wenig. Am Samstag kommt schon Gegner Villingen ins Wiesental

Fußball, Oberliga: Bahlinger SC – FV Ravensburg 3:1 (1:0). – So hat sich das der FV Ravensburg nicht vorgestellt. Der Oberligist verlor gestern Abend beim Bahlinger SC mit 1:3. Im dritten Saisonspiel war es nach einem 1:1 in Reutlingen und dem 6:2-Erfolg vor vier Tagen gegen die TSG 62/09 Weinheim die erste Niederlage für die Oberschwaben. Damit blieb Ravensburg wie in den Vorjahren in Bahlingen ohne Punktgewinn.

Beide Teams zeigten bei hohen Temperaturen lange Zeit kein schönes, aber ein kampfbetontes Spiel. Bahlingen hatte am Ende fünf Gelbe Karten zu Buche stehen, Ravensburg drei. "Es war intensiv und umkämpft, aber nicht so unfair, wie es die gelben Karten auf beiden Seiten widerspiegeln", sagte Ravensburgs Trainer Wolfram Eitel, wenngleich vor allem Rahman Soyudogru mehrmals hart gefoult worden sei.

Eitel bot dieselbe Startelf wie am vergangenen Samstag auf. Rahman Soyudogru, zuletzt Vierfach-Torschütze, hatte die Pause in der zweiten Halbzeit gegen Weinheim gut getan. Der zuletzt kränkelnde Goalgetter bildete wie gewohnt den Sturm mit Kapitän Steffen Wohlfarth. Bahlingen begann stärker, die Gäste waren auf eine stabile Defensive bedacht. Die erste Chancen der Partie hatte aber Ravensburg durch Burak Coban und Jona Boneberger. Der BSC zeigte gute Ansätze, große Möglichkeiten sprangen dabei nicht heraus. Doch mit dem ersten Schuss aufs Ravensburger Tor gelang den Hausherren der Führungstreffer (38.). Nach einem schönen Spielzug wurde der Ball zu Erich Sautner abgelegt, der ins lange Eck vollendete.

Mit diesem Rückstand gingen die Ravensburger in die Halbzeitpause. Wolfram Eitel spürte nach eigener Aussage den Willen seiner Spieler, das Match zu drehen. Für den gelb-rot-gefährdeten Sebastian Reiner brachte der Coach Burhan Soyudogru aufs Feld, ein deutliches Signal für mehr Offensive. Boneberger rückte in die Mitte, Soyudogru auf die Außenbahn. Und der Neuzugang hatte einen klasse Einstand. Sein öffnender Flugball fand Coban, der Wohlfarth in der Mitte bediente. Der Kapitän schob mühelos zum Ausgleich ein (48.). Danach war wegen Oberschenkelproblemen Schluss für Wohlfarth, für ihn kam Max Chrobok. Kurz darauf führte Bahlingen jedoch schon wieder. Vorausgegangen war ein Ballverlust des FVR in der Vorwärtsbewegung, Serhat Ilhan drückte einen Querpass problemlos aus kurzer Distanz über die Linie (54.).

Eitel reagierte und hatte bereits nach 67 Minuten sein Wechselkontingent aufgebraucht. Der FV Ravensburg wollte auf keinen Fall als Verlierer den Rasen verlassen. Doch in der 70. Minute erhöhte Yannick Häringer nach einem neuerlichen Schnitzer in der Hintermannschaft der Gäste auf 3:1 – die Vorentscheidung. Die Oberschwaben gaben zwar nicht auf, gegen die "gefühlte Achterkette" (Eitel) des BSC gab es aber nur selten ein Durchkommen. "Zwei eklatante Fehlpässe haben uns um den Lohn unserer Arbeit gebracht. Es war eine verdiente Niederlage. Wenn du solche Fehler machst, kannst du in der Oberliga keine Punkte holen", so Eitel.

Am Samstag beendet der FV Ravensburg seine Englische Woche mit dem Heimspiel gegen den FC 08 Villingen. Der Aufsteiger ist fantastisch in die Saison gestartet und hat seine ersten drei Spiele allesamt gewonnen. Dem FV Ravensburg steht also die nächste hohe Hürde bevor.

Tore: 1:0 (38.) Sautner, 1:1 (48.) Wohlfarth, 2:1 (54.) Ilhan, 3:1 (70.) Häringer. – Schiedsrichter: Andreas Reuter (Ziegelhausen/Peterstal). – Zuschauer: 880.

FV Ravensburg: Kraus, Zimmermann (65. Toprak), Mähr, Hörger (67. Hörtkorn), Fiesel, Coban, Reiner (46. B. Soyudogru), Broniszewski, Boneberger, Wohlfarth (51. Chrobok), R. Soyudogru.

Ravensburgs Top 3

Beste Torschützen: Rahman Soyudogru (4), Steffen Wohlfarth (2), Bartosz Broniszewski (1), Sebastian Reiner (1).

Beste Vorlagengeber: Burak Coban (2), Jascha Fiesel (2), Jona Boneberger und Thomas Zimmermann mit je einer Vorlage.

Die Dauerbrenner: Burak Coban, Jascha Fiesel, Kevin Kraus, Sebastian Mähr (alle 270 Minuten).