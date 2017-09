Eishockey Noch zwei Siege für die Ravensburg Towerstars und ein fester Vertrag

Mit zwei Kampfsiegen gegen Regensburg und Ajoie sind die Towerstars in der Saisonvorbereitung weiter auf einem guten Weg. Stürmer Mathieu Pompei erhält zudem einen Vertrag bis Saisonende.

Eishockey: Die Ravensburg Towerstars haben zwei Wochen vor dem Start in die neue DEL2-Hauptrunde weitere Testspielerfolge eingefahren. Das Team von Trainer Jiri Ehrenberger gewann am Freitagabend in Regensburg mit 4:3 nach Penaltyschießen; am Sonntag folgte ein 3:1 über den spielstarken HC Ajoie aus der Schweizer Nationalliga B.

Viel mehr als das blanke Endergebnis zählt sicherlich die Art und Weise, wie die Towerstars zu diesen Ergebnissen gekommen waren. Dass sie in Regensburg eine unangenehme Aufgabe erwarten würde, war schon im Vorfeld klar. Bereits eine Woche zuvor hatten die Domstädter mit Crimmitschau einen Zweitligisten gleich zweimal geschlagen. Die Towerstars, die auf gleich vier verletzte Spieler verzichten mussten, taten sich in dieser Begegnung vor allem in der neutralen Zone schwer. Die Angriffslaufwege wurden früh unterbunden und die Umstellung auf die Defensive klappte nicht immer reibungslos.

Bis zur 56. Minute lagen die Towerstars sogar mit 1:3 zurück. Doch das Team von Trainer Jiri Ehrenberger hatte noch ausreichend Kraftreserven auf Lager und stemmte sich druckvoll gegen die drohende Niederlage. Dank der schnellen Tore von Adam Lapsanky und Mathieu Pompei wurde zunächst der Ausgleich, in einem vereinbarten Penaltyschießen dann prompt noch der Sieg fixiert.

Gegen den HC Ajoie zwei Tage später überzeugten die Towerstars vor knapp 1100 Zuschauern vor allem durch ihre mannschaftliche Geschlossenheit. Die Partie war auf hohem Niveau und geprägt von ständig wechselnden Druckphasen beider Mannschaften. Marc Schmidtpeter und Mathieu Pompei hatten für ihr Team bis zur 29. Minute eine 2:0-Führung herausgeschossen. In der Schlussphase des Mitteldrittels kamen die Gäste aber mächtig in Fahrt und Towerstars Torhüter Jonas Langmann hatte sprichwörtlich alle Hände voll zu tun. Die Begegnung hätte sicherlich kippen können, doch im Schlussabschnitt waren die Towerstars in allen Zonen engagierter und am Ende stand ein verdienter 3:1-Erfolg zu Buche. Torschütze des dritten Treffers in der 59. Minute war erneut Mathieu Pompei. Wenige Minuten nach einem vergebenen Penalty schloss er eine schöne Kombination clever zum Torerfolg ab.

Der 25-jährige Kanadier war an diesem Abend sicherlich der auffälligste Akteur auf dem Eis, und auch einen Tag später stand er im Blickpunkt. Die Towerstars-Clubführung gab am Montagnachmittag bekannt, dass der zunächst mit einer Try-out Option versehene Probevertrag in einen festen Kontrakt umgewandelt wurde. „Wir sind sehr zufrieden mit seiner Leistung und Spielweise, außerdem hat sich Mathieu mit seiner sympathischen Art sehr schnell integriert bei uns“, betonte Towerstars-Trainer Jiri Ehrenberger. Theoretisch hätten die Towerstars auch noch vier Hauptrundenspiele mit der Entscheidung warten können. Allerdings sollte die vertragliche Maßnahme beiden Parteien Klar- und Sicherheit für die Zukunft bringen, denn damit ist das Ausländerkontingent faktisch komplett.