Regionalsport See Ost Niklas Schlegel entscheidet das Derby in Eschach

Niklas Schlegel entscheidet das Derby in Eschach

Fußball-Landesliga: TSV Eschach – SV Oberzell 2:3 (1:0). – (mhü) Durch ein sehenswertes Weitschusstor kurz vor dem Schlusspfiff gewinnt Oberzell in Eschach. Etwa 400 Zuschauer waren Zeugen eines spannenden Spiels mit dramatischer Schlussphase.

Eschach startete im Vergleich zu den Vorwochen mit Patrik Rudorf. Der Kapitän sorgte im Mittelfeld für weitere Stabilität und Sicherheit. In den ersten Minuten entwickelte sich ein Spiel ohne nennenswerte Tormöglichkeiten. Eschach beendete die Abtastphase mit dem 1:0 durch Benedikt Böning (16.). Kurz darauf vergab er das 2:0. Auf Oberzeller Seite sorgte in dieser Phase vor allem Dominik Boos für Gefahr. Er scheiterte dreimal aussichtsreich. Zum Ende der ersten Spielhälfte wurden die agilen Eschacher stetig passiver, verloren viele Bälle. Oberzell um Kapitän Manuel Schlude konnte die daraus entstandenen Möglichkeiten nicht nutzen – in der 43. Minute wurde das 1:1 von Lorenz Held wegen Abseits nicht anerkannt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verpassten der ständige „Unruheherd“ Benedikt Böning und Florian Locher die höhere Führung.

Die gelang nach Wiederanpfiff dem eingewechselten Pascal Ungemach nach feiner Vorarbeit von Böning. Die Freude war nur kurz – Maximilian Valenti sorgte quasi im Gegenzug für das 1:2. Nach dem mittlerweile verdienten 2:2 (71.) durch Boos entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Eschach wollte den Sieg – Trainer Jens Rädel brachte mit Patrick Kapellen einen weiteren Stürmer – und kam durch Tobias Weiß zu einer Großchance. Als viele mit dem Abpfiff rechneten, landete der Ball vor den Füßen von Verteidiger Schlegel, der ihn aus etwa 30 Metern ins TSV-Tor hämmerte. – Tore: 1:0 (16.) Böning, 2:0 (54.) Ungemach, 2:1 (56.) Valenti, 2:2 (71.) Boos, 2:3 (92. Schlegel. – SR: Nipp (Sigmaringendorf). – ZS: 400.