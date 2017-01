Niederlage lässt Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach hoffen

Gute Leistung beim 22:28 im Landesligaderby geboten. Gegen die TG Biberach haben die Gäste aber zu viele Torchancen verschenkt. Stephan-Kummer-Mannschaft steht trotzdem weiterhin auf Rang acht in der Tabelle.

Handball Landesliga: TG Biberach- HSG Friedrichshafen-Fischbach 28:22 (14:12). – (kst) Nichts zu holen gab es für die HSG Friedrichshafen-Fischbach am Samstag in Biberach. Trainer Stephan Kummer musste beim Aufsteiger auf Janik Weisner, Silas Witzemann und Torhüter Philipp Robakowski verzichten. Erfreulicherweise hatten jedoch Spielmacher Nils Gorzalka, Klemen Kotnik und David Tovmasyan ihre Verletzungen auskuriert und liefen wieder im Trikot der HSG auf. Unterstützt wurde das Team durch die A-Junioren Tim Nothelfer, Fabian Pentzlin und Torhüter Luca Morawetz. Die bisher vor eigenem Publikum noch ungeschlagenen Biberacher konnten auf ihren gesamten Kader zurückgreifen.

War die HSG zum Saisonauftakt dem Aufsteiger noch deutlich unterlegen (28:35), konnte die junge Mannschaft nun über weite Strecken gut mitspielen und dem Kontrahenten einige Schwierigkeiten bereiten. Vor allem im ersten Spielabschnitt gelang es der HSG, einige Akzente zu setzen. „Biberach ist ein Gegner, den man nicht unbedingt schlagen muss“, sagte der HSG-Trainer nach dem Spiel in der PG-Arena. „Biberach hat eine wirklich gute Abwehr gespielt, insbesondere in den ersten fünfundzwanzig Minuten.“ Stephan Kummer haderte vielmehr mit der Chancenverwertung: „Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Chancen liegen gelassen.“ Trotzdem ließ sich die junge HSG-Truppe nicht beeindrucken. Vor allem Klemen Kotnik zeigte im Angriff tolle Aktionen, während Fabian Pentzlin die Abwehr hervorragend organisierte. Eine kurzen Schwächephase, in der drei Friedrichshafener Angriffe ohne Torerfolg geblieben waren, nutzte der Tabellenzweite, um bis zur Halbzeit auf 14:12 wegzuziehen.

„In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass die Kraft bei uns nachgelassen hat. Biberach war uns körperlich überlegen. Aus der Erfahrung heraus tun wir uns bei solchen Gegnern generell schwerer“, erklärt Stephan Kummer. Denn die Biberacher standen weiterhin kompakt und sicher in der Deckung. Durch schnelles Umschaltspiel gelangen ihnen immer wieder leichte Treffer. Aber die Friedrichshafener Landesligahandballer ließen sich nicht hängen, zeigten weiterhin eine solide Abwehrleistung. Im Angriff jedoch leisteten sie sich einige technische Fehler, ungenaue Abspiele und Fehlwürfe, sodass sich die TG bis zur Schlusssirene einen Vorsprung von sechs Toren erspielen konnte.

Dennoch: „Auf dieser Leistung werden wir aufbauen. Der Fokus liegt nun auf dem kommenden Wochenende, wenn wir Schlusslicht HC Wernau empfangen“, sagt Stephan Kummer. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sollten hier Punkte drin sein.

HSG FN-Fischbach: Göser, Morawetz (beide Tor), Pentzlin, Gorzalka, Westerholt, Tovmasyan, Turnadzic, Seliger, Dohrn, Nothelfer, Kotnik, Schöberl, Fischinger.