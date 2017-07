Regionalsport See Ost Nicht nur Gültekin begeisterte beim Bodensee Cup

Bodensee Cup des Taekwondo Ailingen zum 19. Mal ausgerichtet. Sieben Ailinger stehen auf dem Treppchen.

Taekwondo: Der Taekwondo Ailingen hat am Wochenende den Internationalen Bodensee Cup in der Sporthalle des Berufsschulzentrums Friedrichshafen ausgerichtet. Mehr als 350 Kämpfer, unter anderem aus Italien, Tunesien und Dänemark, traten auf den Matten gegeneinander an und zeigten sich am Ende des Wettkampftages begeistert vom Niveau des Turniers.

„Wir haben hier Europa-Standards, und das, obwohl wir kein Punktturnier sind“, sagt Cheftrainer Giuseppe Pistillo, der das Turnier bereits zum 19. Mal organisiert hat. Die Sportler kämpften unabhängig von Alter und Gewicht mit voller elektronischer Punktewertung. Das heißt, die Sportler tragen elektronische Socken, die Treffer an Kopf und Körper messen und in Punkte umrechnen. „Normalerweise kämpfen meistens nur die älteren Sportler mit dieser teuren Technik. Beim Bodensee Cup können das auch die Jüngeren ausprobieren“, sagt Pistillo.

In den vergangenen Jahren verzeichnete der Bodensee Cup deutlich höhere Teilnehmerzahlen. Das liegt laut Pistillo daran, dass zeitgleich das Punktturnier Bavaria Open in Nürnberg stattfand. Dennoch fanden einige bayerische Sportler und Kampfrichter ihren Weg nach Friedrichshafen. „Viele haben gesagt, sie kommen zu uns, weil hier Kämpfer aus aller Welt teilnehmen. So haben die Sportler die Chance, auch mal gegen andere Gegner anzutreten“, sagt der Cheftrainer. Auch die Kampfrichter waren international: Italien, Österreich, die Schweiz, Serbien und vom Nachbarverband Bayern.

Unter den 63 Teams aus zehn Nationen waren acht Ailinger Sportler. Die Kämpfer holten viermal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Besonders stark zeigte sich am Wochenende Gökcem Gültekin. Sie holte sich zwar am Ende des Tages kein Gold, doch zeigte sie die beste Leistung aller Ailinger. „Manchmal zählt es nicht, ob jemand gewinnt, sondern wie spektakulär und anspruchsvoll der Kampf war“, begründet Pistillo, der begeistert ist von Gökcems Entwicklung.

Nachdem die Ailingerin in den Vorrunden (24:3) und im Halbfinale (17:2) souverän und vor allem mit vielen Kopftreffern gewinnen konnte, warteten zahlreiche Zuschauer auf ihren Finalkampf. Mit Dshamilja Zeneli traf Gökcem auf eine erfahrene Kämpferin, die kaum Fehler erlaubt. Spektakuläre Techniken und spannende Phasen, in denen die Sportlerinnen taktisch spielten, endeten mit einem Unentschieden. Nachdem auch in der Verlängerung keine der beiden einen Punkt machen konnte, entschied nach neuen Wettkampfregeln das Computersystem, welche der beiden aktiver war. Hier zog Gökcem den Kürzeren. „Letztendlich ist das egal, wer so eine Leistung zeigt, der kann stolz von der Matte gehen“, lobte Pistillo.

Der Internationale Bodensee Cup ist für viele Taekwondo-Vereine das letzte Turnier der Saison. Auch die Sportler aus Ailingen starten bald in eine kurze Sommerpause, bevor die ersten Turniere im Herbst anstehen. Pistillo: „Nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Und nächstes Jahr feiert der Bodensee Cup 20-jähriges Bestehen, da haben wir noch viel zu planen.“

So haben die Ailinger beim eigenen Turnier abgeschnitten:

Gold: Jessica Dick (Jugend A bis 42 Kilogramm), Aurora Crimi (Jugend C bis 29 Kilogramm), Anita Fenrich (Jugend C bis 27 Kilogramm) und Leo Gummert (Jugend B bis 45 Kilogramm).

Silber: Gökcem Gültekin (Senioren bis 57 Kilogramm) und Selina Palumbo (Jugend C bis 32 Kilogramm).

Bronze: Jana Dick (Jugend B bis 33 Kilogramm).