Regionalsport See Ost Nicht Masse, sondern Klasse boxt

BT Langenargen und der VfB Friedrichshafen kämpfen in Schriesheim für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft.

Boxen: Am Wochenende steht der sportliche Höhepunkt des Jahres im Baden-Württembergischen Boxverband bevor. Von heute bis Sonntag starten Athleten aus ganz Baden-Württemberg in den Leistungsklassen A, B, C und der U 21 in Schriesheim, um sich für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Da dies zumeist der direkte Weg zur Qualifikation ist (das letzte Wort hat der Sportausschuss und der Landestrainer des BVBW), ist es etwas erstaunlich, dass aus der Region Bodensee dieses Jahr so wenige Athleten gemeldet worden sind.

Mit Melike Meddur, deren Start jedoch noch ungewiss ist, da noch keine Gegnerin in ihrer Gewichts- und Leitungsklasse gemeldet wurde, dem Superschwergewichtler Stefan Schöttler, der trotz seiner 38 Jahre bisher nur drei Kämpfe absolvierte und in der C-Klasse antritt, und dem Langenargener Aushängeschild Kushtrim Mahmuti, der bereits über eine Kampfbilanz von 44 Siegen bei 54 Kämpfen verfügt, konnte Thomas Schuler, Trainer und Vorstand des BT Langenargen, nur drei seiner Faustkämpfer zur diesjährigen Meisterschaft melden.

Etwas niedergeschlagen berichtet Meddur, dass sie zwar seit zwölf Jahren beim Boxteam boxt, aber nur 18 Kämpfe absolvieren konnte. „Mir ist es egal, ob ich in der Gewichtsklasse bis 69 kg oder 75 kg boxe. Ich möchte einfach endlich wieder im Ring stehen und kämpfen. Das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Auf 64 kg kann ich bei meiner Größe nicht runter. Im Halbweltergewicht habe ich bisher alle meine Kämpfe verloren. Da fehlt mir dann einfach die Kraft.“

Neuzugang Stefan Schöttler boxt bereits seit seinem sechsten Lebensjahr und kam erst Anfang Juni zum Boxteam. Aus beruflichen Gründe zog er aus Nordrhein-Westfalen an den Bodensee und sprach gleich in Langenargen vor. „In Nordrhein-Westfalen gab es keine Gegner für mich. In meinen drei Kämpfen musste ich immer gegen erfahrenere Gegner antreten und konnte so auch nur einmal gewinnen. Die Bilanz ist mir aber egal. Ich habe einfach Bock aufs Boxen!“

44 Siege stehen inzwischen im Kampfpass des Langenargener Weltergewichtlers Kushtrim Mahmuti. Nach seinem überragenden Sieg beim Vergleichskampf gegen Südafrika schreckt ihn so leicht keiner mehr ab. „Für 1,56 Minuten bin ich 600 Kilometer gefahren. Wir haben die letzten zwei Monate verstärkt im Nahkampf Aufwärts- und Seitwärtshaken geübt und das habe ich umgesetzt. Mein Gegner ist umgekippt wie ein Stein und irgendwie war ich dann wie in Trance. Ich habe auch gegen den ungarischen Ex-Europameister geboxt. Zwar habe ich gegen den EM-Sieger von 2010 nach Punkten verloren, aber er hat ja auch mehr als 300 Kämpfe gemacht und hat nach unserem Fight am Chemiepokal nicht teilgenommen. Das hat mich total aufgebaut!“

Dieser Höhenflug könnte für Mahmuti wichtig werden, wenn er in Schriesheim auf den VfB-Boxer Daniel Soziev trifft. „Daniel ist von seinem Trainer Andreas Zink optimal vorbereitet worden und hoch motiviert. Zwischen Kushtrim und Daniel dürfte es einen richtig heißen Kampf geben, der allemal ein Finale wert ist,“ bekundet Kampfrichter-Obmann Klaus Kaibach. „Da muss einfach darauf geachtet werden, dass die beiden auseinander gelost werden. Daniel hat seinen letzten Kampf zwar gegen den EM-Teilnehmer Marcel Rumpler in Dornbirn verloren. Rumpler kämpft jedoch sehr unsauber und schlägt viele Innenhände, was die AIBA nicht duldet. Da müssen Verwarnungen ausgesprochen werden, die auch zur Disqualifikation führen können. Dann werden die Athleten, die sauber und mit Taktik boxen, mit einem Sieg belohnt.“

Rasul Rasuli, das beste Beispiel für gelungene Integration, boxt seit geraumer Zeit für den VfB Friedrichshafen und wird als zweiter Faustkämpfer für den alteingesessenen Friedrichshafener Verein in den Ring steigen. Der Halbschwergewichtler kam als Asylbewerber aus Afghanistan und hat sich laut Kaibach mehr wie gut integriert.