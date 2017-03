Netzhoppers sind Viertelfinalgegner des VfB Friedrichshafen

Am Samstag erstes Spiel für VfB Friedrichshafen in der ZF-Arena. Die blau-weißen Volleyballer sind Favorit im Duell mit dem Tabellenachten aus Brandenburg.

Volleyball-Bundesliga, Viertelfinal-Play-off, erstes Spiel: VfB Friedrichshafen – Netzhoppers SolWo Königspark Königs Wusterhausen (Samstag, 19.30 Uhr, ZF-Arena). – Am Samstag steigen die Volleyballer des VfB Friedrichshafen in die Play-offs-Phase ein. In der Serie best-of-three treffen sie dabei auf die Netzhoppers SolWo Königspark KW, die sich in den Pre-Play-offs gegen den TV Rottenburg mit 2:1 durchgesetzt hatten, und wollen die Siegesserie in der heimischen ZF-Arena fortsetzen. Dass es eine Woche später dann nach Berlin geht, sieht Cheftrainer Vital Heynen gelassen und sagt mit einem Augenzwinkern: „Wie oft haben wir jetzt in diesem Jahr gegen Berliner und Brandenburger Teams gespielt? Neun Mal – neun Mal haben wir gewonnen.“

Seit Mittwochabend steht der Viertelfinalgegner für den VfB Friedrichshafen fest. Im dritten Spiel, und somit in der Verlängerung, setzten sich die Netzhoppers SolWo Königspark KW gegen den TV Rottenburg im Pre-Play-off durch und treten damit am Samstag in der ZF-Arena gegen die Friedrichshafener Volleyballer an.

Schon drei Mal standen sich die Mannschaften in dieser Saison gegenüber, zwei Mal in der Liga und einmal im Pokal – und jedes Mal war der VfB als Sieger vom Feld gegangen. Auch deshalb macht sich Cheftrainer Vital Heynen bezüglich der kurzen Vorbereitungszeit keine Sorgen. „Wir treffen auf keine Unbekannten“, sagt Heynen. „Wir können uns jetzt in den verbleibenden Tagen optimal auf den Gegner vorbereiten.“

Dass es statt zum Derby nach Rottenburg einmal durch die Republik zum Rückspiel eine Woche später am Sonntag ab 16 Uhr geht, ist logistisch sicher undankbarer. Ein Spiel gegen Mannschaften aus der Gegend um Berlin ist dem Trainer aber sogar ganz recht. „Wie oft haben wir jetzt in diesem Jahr gegen Berliner Mannschaften gespielt? Neun Mal – und neun Mal haben wir gewonnen“, scherzt der Belgier. „Von mir aus können wir auch im weiteren Verlauf der Play-offs noch auf ein paar Berliner Mannschaften treffen.“

Worauf es allerdings bei den Netzhoppers ankommt, zeigt ganz klar die Statistik. In 20 Ligaspielen in der Normalrunde wurde Netzhoppers-Kapitän Björn Andrae zehn Mal als Wertvollster Spieler seiner Mannschaft ausgezeichnet. Im Duell gegen Rottenburg musste der Ex-Häfler im zweiten Spiel verletzungsbedingt passen und prompt zogen die Seinen den Kürzeren.

Aber auch die Friedrichshafener Volleyballer können in Sachen Statistik punkten. Schließlich kommen mit An-dreas Takvam der erfolgreichste Angreifer der Normalrunde und mit Armin Mustedanovic der effektivste Blockspieler vom SBodensee. „Jetzt geht aber in den Play-offs die Saison praktisch wieder von vorn los“, bremst Heynen, der in der Liga mit seinem Team zu Hause noch ungeschlagen ist. „Vor allem wollen wir den Heimvorteil im möglichen Entscheidungsspiel nutzen und das geht nur mit Hilfe unserer tollen Fans.“

Volleyball-Bundesliga

Die Viertelfinal-Play-offs

In den Play-offs haben die in der Hauptrunde besser platzierten Mannschaften zunächst Heimrecht. Im Modus best of three treffen der Hauptrundenerste auf den -achten, der Hauptrundenzweite auf den -siebten und so weiter. Die aktuellen Paarungen:

VfB Friedrichshafen – Netzhoppers Königs Wusterhausen

Berlin RV – TV Bühl

UV RheinMain – TSV Herrsching

Düren – SVG Lüneburg