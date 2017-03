"Nadelstiche" sollen vermieden werden

Der VfB Friedrichshafen ist Favorit gegen Harthausen/Scher. Coach Christian Wucherer warnt jedoch vor dem Tabellenletzten.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball-Landesliga: VfB Friedrichshafen – TSV Harthausen/Scher (heute, 15 Uhr, Zeppelinstadion). – Diese Zahlen sprechen eine beredte Sprache: Harthausen 15 Punkte, 27:53 Tore; VfB Friedrichshafen 32 Zähler, 40:28 Tore. „Vergangene Woche in Ostrach waren wir nicht der Favorit“, sagt Christian Wucher, der Trainer des VfB Friedrichshafen, „aber gegen Harthausen sind wir es schon.“ Die Zahlen unterstreichen seine Ansicht. Während im Duell mit dem Tabellenzweiten „kein Klassenunterschied“ zwischen Ostrach und Friedrichshafen bestanden habe, ist der zwischen dem VfB und Harthausen/Scher – nicht nur auf dem Papier – ganz offensichtlich. Alles andere als ein weiterer Erfolg für Christian Wucherer & Co. also logisch?

Im Prinzip ja, aber, lautet die Antwort. Ganz so einfach wie in der Theorie wird das Duell auf dem Kunstrasenplatz nicht sein. „Harthausen wird vermutlich Beton vor seinem Strafraum anrühren“, sagt Wucherer. Wohl wieder, darf der Friedrichshafener Coach zurecht vermuten. Schon im Hinspiel hatte der Aufsteiger aus dem Zollern/Alb-Kreis diese Taktik mit Erfolg angewandt. Wucherer erinnert sich mit Grausen daran. „Das war eher eine Art Handball um den 16er herum als ein Fußballspiel“, erinnert sich der VfB-Coach an einen überlegenen VfB Friedrichshafen, der das Bollwerk der Harthausener dennoch nur einmal überwinden konnte. Trotz seiner Dominanz. Dafür musste er den bitteren Ausgleich hinnehmen, gegen einen Gastgeber, der „aus der massierten Deckung heraus Konter gefahren“ hatte. Diese Nadelstiche schmerzten und schmerzen noch heute. Und sie sollen auf alle Fälle vermieden werden.

„Wir sind gewarnt“, sagt Wucherer, und auf diese besondere Aufgabe entsprechend vorbereitet. Speziell Fußballspielen auf engstem Raum haben Kapitän Daniel Di Leo diese Woche trainiert, verinnerlicht, „was da heute auf uns zukommt“. Dass seine Mannschaft die spielerische Qualität hat, sich auch gegen ein einigelndes Harthausen durchzusetzen, steht außer Frage. Dass der VfB Friedrichshafen fit ist, hat er nicht zuletzt beim ersten Spiel auf Rasen in diesem Jahr im Ostracher Buchbühlstadion vergangenen Samstag bewiesen. Auch käme den Gastgebern der Kunstrasen entgegen, sieht Wucherer einen weiteren Vorteil aufseiten des Favoriten. Der verlange technisch gute Fußballer, die Lösungen in 1:1-Situationen finden.

Allerdings muss die Mannschaft neben den länger verletzten Sandro Caltabiano und Ersin Sanli nun auch noch auf Denis Nikic verzichten. Außerdem fehlt Wucherer Alen Ljevakovic. Die sehr talentierten Eugen Strom und Alessio Genua stehen dafür im Kader. Sie alle müssen sich auf 90 Minuten Einbahnstraßenfußball einstellen, und dabei verhindern, dass die Partie sich so entwickelt wie jene vor zwei Wochen in Weingarten, als der dominierende SVW Harthausen/Scher 1:2 unterlag. Und so sprechen die Saisonzahlen nur auf den ersten Blick eine klare Sprache: „Harthausen/Scher hat 2017 schon genauso viele Punkte geholt wie wir“, kennt Wucherer auch diese Fakten.