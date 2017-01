Nachwuchskicker suchen ihre Hallen-Bezirksmeister

In Friedrichshafen und Wilhelmsdorf startet der Nachwuchs in die finalen Turniere um die Hallen-Bezirksmeisterschaft. Die ersten drei Altersklassen suchen am Wochenende ihren Meister: die D- und E-2-Junioren sowie die C-Juniorinnen.

Juniorenfußball: In Friedrichshafen und Wilhelmsdorf startet der Nachwuchs in die finalen Turniere um die Hallen-Bezirksmeisterschaft. Die ersten drei Altersklassen suchen am Wochenende ihren Meister: die D- und E-2-Junioren sowie die C-Juniorinnen.

Die D-Junioren spielen am Samstag ab 14.30 Uhr in der Bodenseesporthalle um den Einzug ins Finale und um den Pokal. In der Gruppe A ist der VfB Friedrichshafen vertreten. Er trifft auf Mochenwangen/Wolpertswende, die FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zussdorf und den FV Ravensburg II. In der Gruppe B treten der FV Ravensburg, der TSV Eschach, der FC Leutkirch und der FC Wangen gegeneinander an.

Am Vormittag, ab 10 Uhr, treffen die acht besten E-2-Mannschaften des Bezirks aufeinander. In der Gruppe A kicken: FV Ravensburg II, SG Aulendorf II, SG Hege/Nonnenhorn/Bodolz II und der SV Aichstetten II. Der FC Friedrichshafen II hat es bis ins finale Turnier geschafft. Die Mannschaft trifft in der Bodenseesporthalle auf: SV Amtzell II, SV Weingarten IV und TSV Grünkraut II. Jeweils die drei Erstplatzierten qualifizieren sich für die Württembergischen Meisterschaften.

Die acht besten C-Mädchenteams treffen sich am Samstag ab 14.30 Uhr in der Riedsporthalle in Wilhelmsdorf. Mit dabei aus dem Kreis: Der SV Kressbronn in der Gruppe A mit Bad Waldsee, Bergatreute und Deuchelried. Die Gruppe B würde gerne der TSV Tettnang gewinnen. Dazu muss er sich gegen Dietmanns/Ellwangen/Hauerz/Seibranz, Eschach und Deuchelried II durchsetzen.