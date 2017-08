Friedrichshafen Mit viel Schwung zum ersten Sieg

Oberligist FV Ravensburg erwartet Aufsteiger. Gäste mit beeindruckender Vergangenheit.

Fußball-Oberliga: FV Ravensburg – TSG 62/09 Weinheim (heute, 15.30 Uhr). – Schon bevor im vergangenen Mai der Aufstieg der TSG Weinheim in der Verbandsliga Baden endgültig unter Dach und Fach war, wurde das „Abenteuer Oberliga“ von vielen Leuten im Umfeld des Vereins skeptisch beäugt. Aus finanziellen Gründen war frühzeitig klar, dass beinahe der komplette Kader inklusive des Trainerstabs die TSG verlassen würde. Die hohen Ausgaben standen in keinem Verhältnis zum geringen Zuschauerzuspruch, sodass eine Kürzung des Budgets unausweichlich war.

Mit einem runderneuerten Kader starteten die Nordbadener vergangene Woche gegen den Bahlinger SC in die neue Saison – und unterlagen vor gerade einmal 210 Zuschauern mit 1:4. „Der Aufsteiger ist in der Realität der Fußball-Oberliga angekommen“, war in den Weinheimer Nachrichten zu lesen. Dass es für den 1997 durch eine Fusion der TSG 1862 Weinheim und des FV 09 Weinheim entstandenen Fußballverein von Beginn an gegen den Abstieg geht, liegt auf der Hand. Nur zu gerne würde der Klub längerfristig in Baden-Württembergs höchster Spielklasse bleiben. 1978 gehörte der FV 09, wie auch der FV Ravensburg zu den Gründungsmitgliedern dieser Liga. Letztmals aufeinander trafen Weinheim und Ravensburg im Jahr 2000, als beide gemeinsam aus der Oberliga abstiegen.

Die größten Erfolge der Weinheimer liegen knapp 30 Jahre zurück. 1988 spielte man als Oberligameister die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga, scheiterte dort aber. Bekannt ist der Verein ganz Fußballdeutschland aus der Saison 1990/1991, als eine der größten Überraschungen in der Geschichte des DFB-Pokals gelang. Gegen den FC Bayern München mit Trainer Jupp Heynckes und einigen frisch gebackenen Weltmeistern siegte der Underdog mit 1:0. Anschließend begann der Fall des Vereins, der wohl erst durch die nötige Fusion einigermaßen gestoppt wurde.

Der FV Ravensburg befindet sich hingegen auf einem der Höhepunkte seiner Vereinsgeschichte und möchte auf die erstmalige Teilnahme am DFB-Pokal in der vergangenen Saison liebend gerne die erfolgreichste Platzierung in der Oberliga folgen lassen. Dazu fordert Trainer Wolfram Eitel heute von seiner Mannschaft einen genauso couragierten Auftritt wie am vergangenen Wochenende in Reutlingen. Einziges Manko dort: die mangelhafte Chancenverwertung. Nur ein Traumtor von Bartosz Broniszewski rettete den überlegenen Oberschwaben zumindest einen Zähler in diesem Auftaktspiel.

Der Schwung, den der FV Ravensburg als „gefühlter Sieger“ (Eitel), mit in die Trainingswoche nahm, soll nun auf das heutige Spiel übertragen werden. Weinheim lebe „von seiner mannschaftlichen Geschlossenheit, von der Mentalität und dem Auftreten als Team. Sie haben auch gegen Bahlingen niemals nachgelassen“, sagt Eitel. „Solche Mannschaften muss man erst einmal bekämpfen und belaufen.“ Seine Elf solle aber von Beginn an das Heft wieder in die Hand nehmen – auch, um die Zuschauer im ersten Spiele „auf ihre Seite“ zu bekommen, fordert Ravensburgs Coach. „Das erste Heimspiel ist der erste Eindruck und der ist wichtig.“

Zum „Faustpfand“ (Eitel) der Ravensburger könnte in dieser Spielzeit die stark besetzte Bank infolge des breiten Kaders werden. In Reutlingen flankte Robert Henning in der Schlussphase nach innen, den abgewehrten Ball hämmerte Broniszewski in den Winkel. Beide waren erst während der zweiten Hälfte eingewechselt worden. „Richtig viel Schwung“ hätten die Neuen ins Spiel gebracht, lobte Trainer Wolfram Eitel. Robert Henning steht aber an diesem Wochenende nicht im Kader. Ob es in der Startaufstellung Veränderungen geben wird, wollte Eitel nicht verraten. „Kann sein, kann aber auch nicht sein“, antwortete er. Der FV Ravensburg nimmt die erste Heimaufgabe ernst, deshalb lässt sich der Trainer nicht in die Karten schauen. Die drei Punkte sollen heute auf jeden Fall im Wiesental bleiben.