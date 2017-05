Regionalsport See Ost Mit einem 4:1 hat niemand gerechnet im Zeppelinstadion

VfB Friedrichshafen besiegt den TSV Eschach mit 4:1. Das Landesligaderby war in der ersten Hälfte torlos geblieben.

Fußball-Landesliga: VfB Friedrichshafen – TSV Eschach 4:1 (0:0). – Im Derby gegen den Aufsteiger siegt der VfB im Zeppelinstadion verdient. Allerdings: Nach der Leistung in der ersten Halbzeit hatte wohl niemand mit einem solchen Ausgang gerechnet.

Die Gäste spielten aus einer verstärkten Viererkette. Von beiden Seiten wurde nur mit langen Bällen operiert. Bei den Friedrichshafenern fehlte im Sturm der letzte genaue Pass auf den Mitspieler. Die erste nennenswerte Chance hatten die Gäste in der 20. Minute. Kurz danach musste sich Patrick Rebstock im Eschacher Tor bei einem Schuss von Pascal Booch mächtig strecken. Auf der anderen Seite verhinderte VfB-Torhüter Philipp Meier mit starkem Reflex die Führung der Eschacher. Danach hatte der TSV Eschach zwei gute Möglichkeiten kläglich vergeben. Genau so machte es Ibrahim Tuncay, als er völlig allein am Fünfmeterraum den Ball am Tor vorbeiköpfte. In den ersten 45 Minuten war das zwar ein Spiel mit Tormöglichkeiten, doch insgesamt eine Partie auf mäßigem Landesliganiveau.

Noch nicht eine Minute war in der zweiten Halbzeit gespielt, da holte Pascal Booch den verloren Ball am Strafraum wieder zurück. Gegen seinen Schuss aus spitzem Winkel gab es nichts zu halten und die Friedrichshafener führten 1:0. Die Gastgeber spielten mehr über die Flügel, was dem TSV Eschach in der Abwehr zusehend Probleme machte. Eine Freistoß von Denis Nikic fast an der Außenlinie verwandelte Ugur Tuncay per Kopf zum 2:0. Gut herausgespielte Chancen zum dritten Treffer waren da. Entweder der Ball verfehlte um Zentimeter sein Ziel oder der gute Eschacher Torhüter war zur Stelle. In der 65. Minute war Benedikt Böning nicht zu halten. Sein Schuss wurde zuerst vom Torwart abgewehrt. Beim Nachschuss war ein Fuß dazwischen, aber im dritten Anlauf landete der Ball zum 1:2 im VfB-Tor. Dies gab den Gästen kurzzeitig Auftrieb, der aber schnell wieder verflachte. Trotz dieses Gegentreffers blieben die Friedrichshafener spielbestimmend.

Die Kombinationen liefen und die Gäste standen permanent unter Druck. Sie konnten mit viel Einsatz und ein wenig Glück den dritten Gegentreffer verhindern. Nach einem Eckball von Pascal Booch wurde der Ball in den Strafraum verlängert. Dort setzte sich Oliver Senkbeil durch und erzielte den schon längst fälligen Treffer per Kopf zur 3:1-Führung der Gastgeber. In der letzten Viertelstunde bekamen die Gäste immer mehr konditionelle Probleme. Dem VfB half das wenig, denn gegen die massive Abwehr durchzukommen war schwer. Schon in der Nachspieltzeit erlief Deniz Nikic einen Fehlpass, drang in den Strafraum ein und sein Schuss zum 4:1 in die lange Ecke war perfekt. Solch ein gutes Spiel wie in der zweiten Halbzeit hätten sich die VfB-Zuschauer in dieser Saison öfters gewünscht. – Tore: 1:0 (46.) Booch, 0:2 (54.) U. Tuncay, 1:2 (68.) Böning, 3:1 (76.) Senkbeil, 92. Nikic. – Schiedsrichter: Fuchs. – ZS: 100.

VfB Friedrichshafen: Meier, Senkbeil, U. Tuncay, Deniz, N. Di Leo, Weissenbacher, Nikic, Booch (68. Genua), Schmidt (63. Terbo, 71. Kölle), Merz, I. Tuncay.

TSV Eschach: Rebstock, L. Böning, Eitel (76. Kreiger), Höss, Rudolf (61. Halder), Baumann, Fäßler, Locher, Merz, Reutlinger (67. Weiß), B. Böning.