Mit der Abstiegsrunde nichts mehr zu tun haben die Ravensburg Towerstars

Ravensburg Towerstars in der Eishockey-DEL-2 derzeit auf Rang acht. Gegen Bayreuth am Dienstag wollen sie das Pre-Play-off-Heimrecht sichern. Eine weitere Herausforderung für das Interims-Trainerduo Oravec und Bleicher.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – Bayreuth Tigers (heute, 20 Uhr, Eisstadion). – Als die Towerstars am Sonntagabend in Kassel nach der knappen 4:5-Niederlage vom Eis gingen, blickten sie recht sorgenvoll auf die anderen Ergebnisse des Spieltages. Vor allem, weil der Tabellenelfte Garmisch überraschend in Dresden gesiegt hatte. Doch dann war auch die Partie Bad Nauheim gegen Weißwasser zu Ende und der 2:0-Auswärtssieg der Lausitzer Füchse sorgte bei den Oberschwaben für Erleichterung. Der Klassenhalt war rechnerisch abgesichert, das Heimrecht in den Play-offs ist jetzt das nächste Ziel in einer nicht gerade stolperfreien Saison.

Ein Riesenschritt in Richtung Heimrecht der „Best-of-three“-Serie im Kampf um die letzten beiden Play-off-Tickets können die Oberschwaben schon heute in eigener Halle gehen. Da sind die Bayreuth Tigers zu Gast, die in der Tabelle nur einen einzigen Punkt hinter den Towerstars lauern. Der selbstbewusste Aufsteiger braucht zum Teilerfolg Pre-play-offs noch mindestens einen Punkt und wird daher hochmotiviert nach Ravensburg kommen. Wie schon im gesamten Saisonverlauf pflegen die Tigers eine meist defensiv geprägte Taktik mit pfeilschnellen Konter-Stürmern und gutem Powerplay. Schon in den drei Hinspielen, in denen Ravensburg nur in eigener Halle Punkte buchen konnte, hatten die Towerstars trotz spielerischer Überlegenheit Probleme, sich effektiv bis zum gegnerischen Tor durchzusetzen. Für die Oberschwaben, die weiterhin auf Pfaffengut, Tousignant und Kapzan verzichten müssen, wird diese Begegnung wieder einmal zu einer Generalprobe mit Play-off-Charakter.

Eine besondere Herausforderung sind diese Tage auch für Christopher Oravec und Marcus Bleicher. Da sich Cheftrainer Toni Krinner nach einer Operation der Gallensteine doch noch ein paar Tage länger erholen muss, wird das Interims-Duo auch gegen Bayreuth an der Bande stehen. „Natürlich ist das eine ungewohnte Situation für mich“, sagt der etatmäßige Ko-Trainer Christopher Oravec. „Abgesehen vom Tagesgeschäft wie Videoanalyse und Scouting des Gegners war ich ja nur Berater, jetzt muss ich das verantwortlich selbst umsetzen.“ Hilfreich ist in der Situation, dass die Chemie zwischen Oravec und Bleicher stimmt. „Wir sprechend in Sachen Eishockey dieselbe Sprache“, betont Oravec. Übrigens hat Marcus Bleicher klargestellt, dass das kurzfristige Einspringen als offizieller Trainer mit Lizenz nach der Klärung mit seiner Arbeitsstelle in Füssen auch eine Ehrensache war. „Toni Krinner ist mir ein guter Freund, und dass ich einem Klub, für den ich früher selbst mal gespielt habe, aus der Klemme helfen möchte, war doch klar“, erklärte der 49-jährige Interims-Trainer und ergänzte: „Da musste ich nicht lange rumdiskutieren.“

Tickets für das Heimspiel gegen Bayreuth gibt es bei allen bekannten VVK-Stellen, im Fanshop in der Marktstraße 41 oder auch noch an der Abendkasse. Das Spiel wird auch wieder live ab 20 Uhr unter www.sprade.tv als kommentierter Internetstream übertragen.